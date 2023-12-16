Pazaryeri İlçesinde Cami Çıkışında Cemaate Sabah Çorbası İkram Edildi

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde cami çıkışı cemaate sabah çorbası ikram edildi.

Pazaryeri Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman ve Belediye Başkanı Zekiye Tekin, cami çıkışı halka sabah çorbası ikram etti. Sıcak çorbalarını alan cami cemaati ile birlikte oturup sohbet ettiler. Bu anları Zekiye Tekin sosyal medyasında, "Allah birliğimizi daim etsin" ifadesiyle paylaştı. - BİLECİK