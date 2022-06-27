Pazaryeri'nde geleneksel halk toplantısı çay evinde gerçekleştirildi - Son Dakika
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Pazaryeri'nde geleneksel halk toplantısı çay evinde gerçekleştirildi

27.06.2022 11:07
Pazaryeri'nde geleneksel halk toplantısı çay evinde gerçekleştirildi

Pazaryeri'nde geleneksel hale gelen halk toplantısı, Kaymakam Ferhat Altay ve Belediye Başkanı Zekiye Tekin başkanlığında bir çay evinde gerçekleştirildi.

Pazaryeri'nde geleneksel hale gelen halk toplantısı, Kaymakam Ferhat Altay ve Belediye Başkanı Zekiye Tekin başkanlığında bir çay evinde gerçekleştirildi.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, halkın sorunlarına çözüm getirmek, halkla sağlıklı iletişim kurabilmek adına halk toplantıları gerçekleştiriliyor. Bir çay evindeki toplantıda, Kaymakam Ferhat Altay ve Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin ilçede ikamet eden vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşlarla karşılıklı yapılan istişareler sonucu toplantı sona erdi.

Toplantı ardından sosyal medya hesabından toplantıya ilgin açıklama yapan Belediye Başkanı Zekiye Tekin, "Üçüncüsünü yaptığımız toplantımızda hemşehrilerimizin sorularına cevap verdik. Sorunları tespit etmek ve çözüme kavuşturulması adına belediye ve kaymakamlık olarak notlarımızı aldık. Verimli bir toplantı oldu. Katılım sağlayan hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

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Kaynak: İHA

Zekiye Tekin, Bilecik, Altay, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Pazaryeri'nde geleneksel halk toplantısı çay evinde gerçekleştirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Pazaryeri'nde geleneksel halk toplantısı çay evinde gerçekleştirildi - Son Dakika
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