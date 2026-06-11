Pazaryeri'nde jandarmadan öğrencilere unutulmaz gün - Son Dakika
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Pazaryeri'nde jandarmadan öğrencilere unutulmaz gün

Pazaryeri\'nde jandarmadan öğrencilere unutulmaz gün
11.06.2026 10:02  Güncelleme: 10:03
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Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen etkinlikte öğrenciler, özel parkurda trafik eğitimi aldı ve jandarma araçlarını yakından tanıdı.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde düzenlenen anlamlı etkinlikte öğrenciler, jandarmanın hazırladığı özel parkurda hem trafik eğitimi aldı hem de jandarmanın kullandığı araç ve ekipmanları yakından tanıma fırsatı buldu.

Pazaryeri İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen etkinlik, öğrencilerin yoğun ilgisi ve renkli görüntüler eşliğinde gerçekleşti. Jandarma ekipleri tarafından kurulan eğitim parkurunda öğrencilere trafik kuralları uygulamalı olarak anlatılırken, güvenli yaya geçişi, emniyet kemeri kullanımı ve trafik işaretlerinin önemi konusunda bilgilendirme yapıldı. Program kapsamında öğrenciler, jandarmanın görevlerde kullandığı araçları ve ekipmanları yakından inceleme fırsatı buldu. Özellikle jandarma araçları öğrencilerin büyük ilgisini çekerken, ekipler tarafından araçların görevleri hakkında detaylı bilgiler verildi.

Etkinliğe Pazaryeri Kaymakamı Muhammet Mustafa Kara, Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Bilecik İl Jandarma Komutanı Ali Vanlı, İlçe Jandarma Komutanı Recep Kuş, İlçe Emniyet Amiri Tahir Oğul, okul yöneticileri, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Öğrencilerle yakından ilgilenen protokol üyeleri, çocukların sorularını yanıtlayarak güvenlik güçlerinin toplumdaki görevleri hakkında bilgiler verdi. Eğitim ve eğlencenin bir arada yaşandığı etkinlikte öğrenciler, jandarma personeliyle keyifli vakit geçirirken güvenlik bilincini de erken yaşta kazanma fırsatı buldu. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Pazaryeri'nde jandarmadan öğrencilere unutulmaz gün - Son Dakika

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