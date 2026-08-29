Şehit Semih Orman Kütüphanesi İçin Protokol İmzalandı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde 2025 yılının Eylül ayında hayatını kaybeden Türkiye İnsani Müdahale (TİM) Arama Kurtarma Derneği Arama Kurtarma Direktörü şehit Semih Orman'ın anısını yaşatacak kütüphane için iş birliği protokolü imzalandı.

TİM Derneği tarafından Atatürk Ortaokulu'na kazandırılması planlanan kütüphane projesinin protokolü, Pazaryeri Kaymakamı Muhammet Mustafa Kara ile TİM Derneği Başkanı Abdullah Usanmaz arasında imzalandı. Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin de programa katılarak projeye destek verdi. Atatürk Ortaokulu bünyesinde hayata geçirilecek kütüphane, 2025 yılının Eylül ayında hayatını kaybeden TİM Arama Kurtarma Derneği Arama Kurtarma Direktörü Semih Orman'ın anısını yaşatacak. Kütüphanenin tamamlanmasıyla öğrencilerin ders dışı zamanlarını daha verimli değerlendirmeleri, kitap okuma alışkanlıklarının güçlendirilmesi ve okulda önemli bir eğitim alanı oluşturulması hedefleniyor.

Pazaryeri Kaymakamı Muhammet Mustafa Kara, "İlçemize böylesine anlamlı bir projeyi kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kütüphanemizin öğrencilerimizin kitapla, bilgiyle ve eğitimle daha güçlü bir şekilde buluşmasına katkı sağlayacağına inanıyorum. Aynı zamanda Semih Orman'ın isminin ve hatırasının burada yaşatılacak olması projeyi bizim için daha da anlamlı kılıyor. Bu değerli projenin hayata geçirilmesinde emeği bulunan Türkiye İnsani Müdahale Derneği'ne ve katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Kütüphanemizin öğrencilerimize ve ilçemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.