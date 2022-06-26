Pedallar, İzmit'in Kurtuluşu İçin Çevrildi

İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü bünyesinde her pazar günü düzenlenen bisiklet turunda bu hafta, pedallar İzmit'in kurtuluşu için çevrildi.

İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, her hafta düzenlediği bisiklet gezileri ile bisiklet tutkunlarını bir araya getirmeye devam ediyor. Her hafta pazar günü yapılan bisiklet turunda bu hafta, İzmit'in düşman işgalinden kurtuşunun 101'inci yılı kutlandı. Yahya Kaptan Mahallesi'nden hareket eden sporcular, bisikletlerini Köseköy rotasına doğru sürdü.