Pedallar, İzmit'in Kurtuluşu İçin Çevrildi - Son Dakika
Üye Girişi

Pedallar, İzmit'in Kurtuluşu İçin Çevrildi

26.06.2022 22:48
Pedallar, İzmit'in Kurtuluşu İçin Çevrildi

İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü bünyesinde her pazar günü düzenlenen bisiklet turunda bu hafta, pedallar İzmit’in kurtuluşu için çevrildi.

İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü bünyesinde her pazar günü düzenlenen bisiklet turunda bu hafta, pedallar İzmit'in kurtuluşu için çevrildi.

İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, her hafta düzenlediği bisiklet gezileri ile bisiklet tutkunlarını bir araya getirmeye devam ediyor. Her hafta pazar günü yapılan bisiklet turunda bu hafta, İzmit'in düşman işgalinden kurtuşunun 101'inci yılı kutlandı. Yahya Kaptan Mahallesi'nden hareket eden sporcular, bisikletlerini Köseköy rotasına doğru sürdü.

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri: Kocaeli'de kıyıya 4 büyükbaş ölüsü vurdu Son dakika haberleri: Kocaeli'de kıyıya 4 büyükbaş ölüsü vurdu Son dakika haber... Kocaeli'de çalılar arasında mahsur kalan martıyı itfaiye kurtardı Son dakika haber... Kocaeli'de çalılar arasında mahsur kalan martıyı itfaiye kurtardı
Kaynak: ANKA

Kocaeli, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Pedallar, İzmit'in Kurtuluşu İçin Çevrildi - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
21:52 Berke Özer'den şaşırtan hamle! Anderlecht'e imza atıyor
21:51 Bakan Özer, açıkladı: Meslek liselerine fabrika kurulacak, 81 ilde ucuza ekmek satılacak
21:26 Taksim'de Onur Yürüyüşü öncesi polis müdahalesi! Onlarca kişi gözaltında
21:17 Milli karateci Eray Şamdan, Cezayir'de altın madalyanın sahibi oldu!
20:46 Galatasaray, Okan Buruk'tan sonra paraya para demiyor! İşte 3 günde kombinelerden kulübün kasasına giren miktar
20:20 Meteoroloji uyardı, AFAD alarm verdi! İşte "kırmızı kod" verilen 6 il
20:19 Acun Ilıcalı'dan Rıdvan Dilmen sürprizi! İşte beraber program yapacağı diğer isimler
19:21 96. Gazi Koşusu'nda korkutan anlar! Hipodroma giren kedi zerine koşan atları görünce yapacağını şaşırdı
19:19 23 yıl sonra bir ilk yaşandı! Dişi taylar Gazi Koşusu'na damga vurdu!
18:05 İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç'ten hükümete asgari ücret çağrısı: Temmuz ayındaki zammı birlikte karşılayalım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2022 22:54:54. #1.11#
SON DAKİKA: Pedallar, İzmit'in Kurtuluşu İçin Çevrildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement