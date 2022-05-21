Pedallar lösemili ve kanserli çocuklar için çevrildi - Son Dakika
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Pedallar lösemili ve kanserli çocuklar için çevrildi

21.05.2022 13:41
Pedallar lösemili ve kanserli çocuklar için çevrildi

Bursalı bisikletçiler lösemili ve kanserli çocuklara dikkat çekmek için pedal çevirdi.

Bursalı bisikletçiler lösemili ve kanserli çocuklara dikkat çekmek için pedal çevirdi.

Özlüce'de bir özel okulun geleneksel olarak 6'cısıno düzenlediği bisiklet turuna LÖDER, Nilüfer Belediyesi, Nilüfer Kent Konseyi ve bisiklet grupları destek verdi. 7'den 70'e Özlüce'den Uludağ Üniversitesi'ne kadar pedal çeviren yaklaşık 200 bisiklet ve doğasever katılırken,Bursa Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri güvenliği sağladı.

Doğa İçin Pedal Çevir projesiyle öğrenciler, anaokulundan itibaren kurumlar arası işbirliğini ve bu proje sayesinde öğrencileri bisiklet kullanmaya teşvik ediyor.

Bu sene iş birliği yapılan kurum olan LÖDER ile lösemili ve kanserli çocuklar konusunda bisikletlerle farkındalık sağlanmış olup tüm bisiklet ve doğaseverlerin geniş katılımıyla proje gerçekleştirildi. - BURSA

Pedallar lösemili ve kanserli çocuklar için çevrildi
Pedallar lösemili ve kanserli çocuklar için çevrildi
Pedallar lösemili ve kanserli çocuklar için çevrildi
Pedallar lösemili ve kanserli çocuklar için çevrildi
Pedallar lösemili ve kanserli çocuklar için çevrildi

YORUMLAR
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İnegöl'de bir apartmanın deposundaki bisiklet çalındı İnegöl'de bir apartmanın deposundaki bisiklet çalındı
Kaynak: İHA

Uludağ Üniversitesi, nilüfer belediyesi, Bisiklet, Bursa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Pedallar lösemili ve kanserli çocuklar için çevrildi - Son Dakika


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