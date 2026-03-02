Pehlivanköy\'de şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar yemeği verildi

Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde Ramazan ayında şehitler aileleri ve gaziler onuruna iftar programı düzenlendi.

Pehlivanköy ilçesinde düzenlenen programa, Kırklareli Valisi Uğur Turan, Kaymakamı Yunus Emre Yıldız, Pehlivanköy Belediye Başkanı Gündüz Hoşgör, protokol üyeleri, şehit aileleri ve gaziler ile yakınları katıldı.

İftar programında konuşan Vali Turan, vatan uğruna can veren şehitlere Allah'tan rahmet, ebediyete irtihal eden gazilere rahmet ve minnet dileyerek, hayatta olan gazilere ve ailelerine sağlık ve huzur temennisinde bulundu. Ramazan ayının dayanışma ve kardeşlik duygularını güçlendirdiğini belirten Turan, devletin her zaman şehit yakınları ve gazilerin yanında olduğunu vurguladı.

Program sonunda emeği geçenlere teşekkür eden Vali Turan, Ramazan ayının millete, devlete ve tüm İslam alemine barış ve bereket getirmesi temennisinde bulundu.