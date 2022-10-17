Pelitözü kavşağında yaşanan trafik kazasında 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Pelitözü kavşağında yaşanan trafik kazasında 3 kişi yaralandı

17.10.2022 11:05
Pelitözü kavşağında yaşanan trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Bilecik'te Pelitözü kavşağında yaşanan trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Bilecik'te Pelitözü kavşağında yaşanan trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza; Bilecik-Yenişehir- Bursa karayolu dönüşü Pelitözü kavşağında meydana geldi. Alınan bilgilere göre; Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi istikametinden kent merkezine seyir halindeki Zeki S. (50) idaresindeki 57 AB 267 plakalı otomobil kavşaktan Bursa istikametine dönüş yapan Hacı Ahmet E. idaresindeki 11 EF 886 plakalı hafifi ticari araçla çarpıştı. Kazada sürücü Zeki S.'nin yanı sıra araçta yolcu olarak bulunan Yağmur S. ve Reşide S. yaralandı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

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Kaynak: İHA

Yenişehir, Pelitözü, Bilecik, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Pelitözü kavşağında yaşanan trafik kazasında 3 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Pelitözü kavşağında yaşanan trafik kazasında 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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