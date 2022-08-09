Pençe-Kilit Harekâtı'nda Şehit Olan Uzman Çavuş Halil Koç Memleketi Malatya'da Toprağa Verildi

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca yerleştirilen el yapımı bombanın patlaması sonucu yaralanan ve sevk edildiği Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Halil Koç, memleketi Malatya'da son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin tabutunun üzerine ailesi tarafından üniforması bırakıldı.

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 3 Ağustos'ta bölücü terör örgütü mensuplarınca yerleştirilen el yapımı bombanın patlaması sonucu yaralanan ve sevk edildiği Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi devam eden Piyade Uzman Çavuş Halil Koç, yapılan tüm müdahalelere rağmen 8 Ağustos'ta şehit oldu. Halil Koç'un (36) naaşı, bugün uçakla Ankara'dan Malatya'ya getirildi. Son kez baba ocağına getirilen Koç'un naaşı, daha sonra Malatya Şehir Mezarlığı'na götürüldü.

MALATYA ŞEHİTLİĞİ'NDE TOPRAĞA VERİLDİ

İl Müftüsü Veysel Işıldar'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu top arabasına taşındı. "Vatan sana canım feda" ve "Kahrolsun PKK" sloganlarıyla taşınan Koç'un cenazesi, tekbirlerle Malatya Şehitliği'nde toprağa verildi.

Cenaze törenine, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Malatya Valisi Hulusi Şahin, 2. Ordu Garnizon Komutanı Tümgeneral Selami Arslan, AKP Malatya Milletvekilleri Ahmet Çakır ve Hakan Kahtalı, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Altın, siyasi partilerin temsilcileri, askeri ve mülki erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı.

2011 yılında göreve başlayan ve Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görevli olan şehidin babası Veysel Koç'un 2018 yılında hayatını kaybettiği öğrenildi. Şehidin annesi Gülsen ve eşi Yasemin Koç, cenaze töreninde güçlükle ayakta durdu. Şehidin Agah (4) ve Zeynep (8) adında iki çocuğunun olduğu kaydedildi.