Skorsky tipi helikopterimiz kaza kırıma uğramıştı! Pençe-Kilit Harekat Bölgesi'nde 1 şehit

Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde askeri bir helikopterin kaza kırıma uğradığını duyurdu. Helikopterin içerisinde 8 personelin bulunduğu bildirilirken bunlardan 7'sinin kurtarıldığı, 1'inin ise halen aranmakta olduğunu bildirildi.

SERT İNİŞ YAPMAK ZORUNDA KALDILAR

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi: "4 Eylül 2022 tarihi 23.45 sularında Pençe-Kilit Harekat Bölgesi'nde Skorsky tipi bir helikopterimiz ikmal faaliyeti esnasında teknik nedenlerle sert iniş yapmak zorunda kalmış, kaza kırıma uğramıştır. Helikopterde bulunan 8 personelden 7'si kurtarılmıştır. Sağlık durumları iyidir. Bölgede bir personelimiz için arama kurtarma faaliyetleri devam etmektedir. "

1 ASKER ŞEHİT OLDU

Arama faaliyetleri sonrasında bölgeden acı haber geldi. Ekipler tarafından aranan Uzman Çavuş Ümit Kesti'nin şehit olduğu duyuruldu. Şehidin Ordu'nun Fatsa ilçesi Güvercinlik Mahallesi'ndeki yaşayan ailesine yetkililer tarafından verildi. Şehidin baba evine dev Türk bayrağı asıldı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 04 Eylül 2022 tarihinde, Skorsky tipi bir helikopterimizin ikmal faaliyeti esnasında teknik nedenlerle sert iniş yapmak zorunda kalarak kaza kırıma uğraması sonucu kahraman silah arkadaşımız P. Uzm. Çvş. Ümit Kesti şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." denildi.

EVLİ VE BİR ÇOCUK BABASI

Fatsa Güvercinlik Mahallesi Muhtarı Hami Gülboy, "Şehidimizin ailesine acılı haberi yetkililerle birlikte verdik. En son Fatsa ilçemize kendisi gibi asker olan 1,5 ay önce kardeşinin düğününe gelmişti. Evli ve 1 çocuk babası olan şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.