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Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit olan askerin ailesine acı haber ulaştı - Son Dakika
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Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit olan askerin ailesine acı haber ulaştı

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Kemal Batur'un şehadet haberi, Niğde'de yaşayan ailesine ulaştı. Şehit Batur'un baba evine Türk bayrağı asıldı ve yarın düzenlenecek törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

Pençe-Kilit Harekatı\'nda şehit olan askerin ailesine acı haber ulaştı
13.01.2024 - 01:48,
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Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan 8 askerden birisi olan Piyade Sözleşmeli Er Kemal Batur'un şehadet haberi memleketi Niğde'de yaşayan ailesine ulaştı.

Askeri yetkililer, şehit Batur'un Niğde merkez İlhanlı Mahallesi'ndeki baba evine gelerek, ailesi ve yakınlarına acı haberi verdi. 23 yaşındaki şehit Piyade Sözleşmeli Er Kemal Batur'un baba ocağına Türk bayrağı asıldı. Bekar ve 4 kardeşi olan şehidin, yarın Himmetli köyünde düzenlenecek törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi. - NİĞDE

Kaynak: İHA
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Kemal Batur, Piyade, Niğde, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit olan askerin ailesine acı haber ulaştı - Son Dakika


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