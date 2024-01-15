Pençe Kilit Harekatı\'nda şehit olan askerler Kayseri\'deki okullarda anıldı

Pençe Kilit Harekatı'nda şehit olan 9 asker, tüm Türkiye'de olduğu gibi Kayseri'deki okullarda da anıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse; "u milletin en önemli karakteri bağımsızlıktır. Malazgirt'ten Kurtuluş Savaşı'na kadar verilen mücadelede hiçbir zaman için vatan, millet, bağımsızlıktan daha önemli bir şey olmamıştır" dedi.

12 Ocak tarihinde şehit olan 9 asker için Kayseri Lisesi'nde anma programı düzenlendi. Düzenlenen programda şehitlerin ismi tek tek okunurken öğrenciler ise 'burada' diye cevap verdi. Daha sonra saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla Türk Bayrağı göndere çekildi. Geleceğin emanet edileceği gençlere en önemli değerin vatan, millet ve bayrak olduğunu anlatabilmek için çeşitli programlar düzenlediklerini kaydeden İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, "Bugün tüm ülke genelinde olduğu gibi ilimizde de tüm okullarımızda 12 Ocak tarihinde Pençe Kilit Harekatı'ndaki şehitlerimizi anmak için bir etkinlik düzenledik. Tüm milletimiz şunu biliyor ki; bugün bu ülkede bizler rahat bir şekilde yaşayabiliyorsak, vatan uğruna şehit olan şehitlerimiz ve onları yetiştiren aileleri sayesinde. Bu milletin en önemli karakteri bağımsızlıktır. Malazgirt'ten Kurtuluş Savaşı'na kadar verilen mücadelede hiçbir zaman için vatan, millet, bağımsızlıktan daha önemli bir şey olmamıştır. Bu karakterler için bu milletin tüm fertleri her şeyini vermeye hazırdır. Biz; geleceği emanet edeceğimiz gençlerimizi hayata iyi hazırlamak, onları hayata iyi hazırlarken de en önemli değerlerimiz vatan, millet ve bayrak olduğunu fark ettirmek için birçok çalışma yapıyoruz. Bu zaten bizim genlerimizde var. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, aileleri ve milletimize başsağlığı diliyorum. Bu bayrak sonsuza kadar dalgalanacak, çünkü biz böyle bir millete sahibiz" ifadelerini kullandı.

Şehitleri anan öğrenciler daha sonra ders başı yaptı. - KAYSERİ