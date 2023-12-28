 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Pençe-Kilit Harekatı'nda yaralanan askerin dedesi: 'Hepsini vatan için feda ederim' - Son Dakika
Üye Girişi

Pençe-Kilit Harekatı'nda yaralanan askerin dedesi: 'Hepsini vatan için feda ederim'

Kuzey Irak'ta yürütülen Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan ve tedavisi tamamlanarak taburcu olan Piyade Sözleşmeli Er Faruk Gürbak'ın dedesi Mehmet Gürbak, '74 torunum var, 5 tanesi cephede. Kendim de içinde gerekirse hepsini vatan için feda ederim' dedi.

Pençe-Kilit Harekatı\'nda yaralanan askerin dedesi: \'Hepsini vatan için feda ederim\'
28.12.2023 - 10:12,
Abone Ol

Kuzey Irak'ta yürütülen Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan ve tedavisi tamamlanarak taburcu olan Piyade Sözleşmeli Er Faruk Gürbak'ın dedesi Mehmet Gürbak, "74 torunum var, 5 tanesi cephede. Kendim de içinde gerekirse hepsini vatan için feda ederim" dedi.

Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 6 asker şehit olmuştu. Arkadaşlarının şehit düştüğü çatışmadan yaralı kurtulan Kahramanmaraşlı Piyade Sözleşmeli Er Faruk Gürbak, tedavisi tamamlanarak taburcu edildi. Baba ocağında kalan yaralı asker Gürbak'ı yakınları da yalnız bırakmıyor.

Gürbak'ın dedesi 78 yaşındaki Mehmet Gürbak, "Torunuma geçmiş olsun. Ortalıkta bir şeytan üçgeni var. Burada o şeytanların eline bırakmayız bu ülkeyi. 21 evladım var. 74 torunum var, 5 tanesi cephede. Kendim de içinde gerekirse hepsini vatan için feda ederim. Hainlere vatan bırakmayız, bundan herkes emin olsun. Bu vatan dedelerimizin kanı ve teri ile kazanıldı. O insanlara yazık, büyük şeytanların oyununa düşüyorlar" diye konuştu.

Oğlunun sağlık durumunun iyiye gittiğini ifade eden baba Mustafa Gürbak ise, "Oğlum üst bölgesinde hain bir saldırı olduğunu söyledi. Emellerine ulaşamadıklarını ve geri püskürtüldüğünü, kahramanca mücadele ettiklerini ve o esnada 6 arkadaşının şehit düştüğünü söyledi. Üst bölgesini vermediler. Arkadaşlarının kanlarını yerde koymadıklarını öğrendim. Devletimiz sağ olsun hiç boş bırakmıyor bizi. Sağlık durumu da her gün daha iyiye gidiyor. Oğlum iyileştiğinde de tekrar görevinin başına dönecek" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Piyade, Baba, Irak, Terör, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Pençe-Kilit Harekatı'nda yaralanan askerin dedesi: 'Hepsini vatan için feda ederim' - Son Dakika


11:08
Kızıl Goncalar dizisine RTÜK'ten para ve yayın durdurma cezası Kızıl Goncalar dizisine RTÜK'ten para ve yayın durdurma cezası
11:02
Fatih Terim, Yunanistan'da ilk antrenmanına çıktı Fatih Terim, Yunanistan'da ilk antrenmanına çıktı
10:50
Dolar 29,44 ile tüm zamanların en yüksek seviyesinde Dolar 29,44 ile tüm zamanların en yüksek seviyesinde
10:50
Sürü sahipleri, 2 koyun ve 1 keçiyi kaybeden çobana kadın kıyafeti giydirip tecavüz etti Sürü sahipleri, 2 koyun ve 1 keçiyi kaybeden çobana kadın kıyafeti giydirip tecavüz etti
10:46
İşte Batı'nın iki yüzlülüğü! ''İsrail soykırım yapıyor'' deyince apar topar yayından aldılar İşte Batı'nın iki yüzlülüğü! ''İsrail soykırım yapıyor'' deyince apar topar yayından aldılar
10:45
Altının gramı 1.974 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesinde Altının gramı 1.974 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesinde
10:39
Kuzey Marmara Otoyolu'nda gerçekleşen kaza, drone kamera ile görüntülendi Kuzey Marmara Otoyolu'nda gerçekleşen kaza, drone kamera ile görüntülendi
10:36
2024'ten itibaren şans oyunları vergi oranları yarı yarıya düşecek 2024'ten itibaren şans oyunları vergi oranları yarı yarıya düşecek

Son Dakika
11:08 Kızıl Goncalar dizisine RTÜK'ten para ve yayın durdurma cezası
11:02 Fatih Terim, Yunanistan'da ilk antrenmanına çıktı
10:50 Dolar 29,44 ile tüm zamanların en yüksek seviyesinde
10:50 Sürü sahipleri, 2 koyun ve 1 keçiyi kaybeden çobana kadın kıyafeti giydirip tecavüz etti
10:46 İşte Batı'nın iki yüzlülüğü! ''İsrail soykırım yapıyor'' deyince apar topar yayından aldılar
10:45 Altının gramı 1974 lira seviyesinde işlem görüyor
10:39 Kuzey Marmara Otoyolu'nda gerçekleşen kaza, drone kamera ile görüntülendi
10:36 2024'ten itibaren şans oyunları vergi oranları yarı yarıya düşecek
10:32 Süper Kupa için Suudi Arabistan'da mücadele edecek Fenerbahçe ve Galatasaray maçının yayınlanacağı kanal belli oldu
10:25 Sigarada vergi oranları değişti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2023 11:26:34. #1.13#
SON DAKİKA: Pençe-Kilit Harekatı'nda yaralanan askerin dedesi: 'Hepsini vatan için feda ederim' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement