Pendik Aydos Ormanı'nda çıkan yangının son hali dron ile görüntülendi - Son Dakika
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Yerel

Pendik Aydos Ormanı'nda çıkan yangının son hali dron ile görüntülendi

21 Temmuz 2024 tarihinde Pendik Aydos Ormanı'nda çıkan yangında zarar gören 4 hektarlık alanın son durumu dron ile havadan görüntülendi. Yangına müdahale eden 78 ekip ve 159 personel, 2 yangın söndürme uçağı ve 4 helikopter ile alevleri kontrol altına almayı başardı. Yangın sonucunda ormanlık alan büyük zarar gördü.

23.07.2024 10:20
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Pendik Aydos Ormanı'nda çıkan yangında zarar gören 4 hektarlık alanın son hali dron ile havadan görüntülendi.

Pendik Aydos Ormanı'nda 21 Temmuz 2024 tarihinde yangın çıkmıştı. Alevlerin kısa sürede ormanın büyük bir bölümüne yayıldığı yangına, itfaiye, AFAD, emniyet ekipleri olmak üzere toplamda 78 ekip ve 159 personel müdahale etti. 2 yangın söndürme uçağı ve 4 helikopter de yangını söndürmek için havadan destek verdi. Ekiplerin 3 saat süren müdahalesi sonucunda alevler kontrol altına alınırken, yangın nedeniyle 4 hektarlık ormanlık alan zarar gördü. Yangında zarar gören ormanlık alanın son hali dron ile havadan görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Pendik Aydos Ormanı'nda çıkan yangının son hali dron ile görüntülendi - Son Dakika

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