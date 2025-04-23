Pendik Belediyesi Deprem Sonrası Sıcak Çorba İkramında Bulundu

İstanbul'da meydana gelen depremin ardından Pendik'te vatandaşlar açık alanlara yönelirken, Pendik Belediyesi de toplanma alanlarında sıcak çorba ikramında bulundu.

İstanbul merkezli meydana gelen depremin ardından Pendik'te vatandaşlar, güvenli bölgeler olarak belirlenen toplanma alanlarına yöneldi. Yaşanan panik ve tedirginlik üzerine Pendik Belediyesi, ilçe genelindeki toplanma noktalarında sıcak çorba ikramında bulundu.

Belediye Başkanı Ahmet Cin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'da yaşanan depremin ardından tüm ekiplerimizle sahadayız. Toplanma alanlarına gelen komşularımıza sıcak çorba ikramında bulunuyoruz. Birlikte güçlüyüz, her zaman yanınızdayız" ifadelerine yer verdi.

Vatandaşlar, belediyenin sağladığı ikram ve destekten dolayı memnuniyetlerini dile getirirken, ekiplerin sahadaki çalışmaları gün boyu devam etti. - İSTANBUL