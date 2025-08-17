Pendik Kentsel Dönüşüm Projesi\'nde Sona Yaklaşıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca Pendik Belediyesinin katkılarıyla devam eden İstanbul'un en büyük kentsel dönüşüm projelerinden biri olan Pendik Orta- Dumlupınar Mahalleleri Kentsel Dönüşüm Projesinde sona yaklaşıldı. 17 Ağustos Depreminin yıl dönümünde kentsel dönüşümün önemine dikkat çeken Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, "Projenin yüzde 99'u tamamlandı." diyerek tüm Pendiklileri Bakanlığın 'Yarısı Bizden Kampanyası'na davet etti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca Pendik Belediyesinin katkılarıyla devam eden Pendik Orta-Dumlupınar Mahalleleri Kentsel Dönüşüm Projesi havadan görüntülendi. İstanbul'un en büyük kentsel dönüşüm projelerinden biri olan ve 142 bin metrekarelik alanı kapsayan projede yüzde 99'u tamamlandı. Dönüşüm tamamen bittiğinde bölge sakinleri depreme dayanıklı, sosyal donatıları olan 2.040 bağımsız bölüm sahiplerine teslim edilecek. 17 Ağustos 1999 Marmara Depreminin yıl dönümünde Başkan Ahmet Cin, Pendik'te devam eden kentsel dönüşüm projesini hak sahipleriyle birlikte yerinde inceledi. Hak sahibi vatandaşlardan biri, örnek daireleri gezildiği sıra da Başkan Cin'e teşekkür ederek, "Biz bu daireleri, bu evleri rüyamızda göremezdik" dedi. Başkan Cin ise en kısa sürede projenin 2'inci etabının da başlayacağını belirtti. Öte yandan, kentsel dönüşüm çalışmaları havadan görüntülendi.

"Birinci etap yüzde 99 tamamlandı"

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, Orta-Dumlupınar Mahalleleri'nde yürütülen kentsel dönüşüm çalışmalarını yerinde inceleyerek projeyle ilgili bilgi verdi. Başkan Ahmet Cin, "Ülkemizin en önemli gündem maddelerinden biri kentsel dönüşüm. Hamdolsun, Pendik Belediyesi olarak hayata geçirdiğimiz projelerle güçlü ve güvenli bir şehir inşa etmeye devam ediyoruz. 142 bin metrekarelik alanda 2.028 bağımsız bölümün yer aldığı Orta-Dumlupınar Mahalleleri 1. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi'nde yüzde 99 seviyesine ulaştık. Allah izin verirse bu sene sonunda inşa faaliyetleri tamamlanmış olacak" diye konuştu.

"İkinci etap çok yakında başlıyor"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen 2. Etap yatırımının 138 bin 200 metrekarelik alanda hayata geçirileceğini söyleyen Başkan Cin, "Mevcutta 465 yapı ve 1.423 bağımsız bölüm var. Proje çalışmaları tamamlandı, çok yakında tekliflerin vatandaşlarımıza sunulacağını düşünüyoruz. Bugüne kadar Pendik'te 23 projede bu kampanyadan faydalanıldı ancak başvuru sayısı hala yetersiz. İhtiyaç duyan tüm hemşerilerimin başvuru yapmasını rica ediyorum" diye konuştu.

"Pendik genelinde kentsel dönüşüm tablosu"

Başkan Ahmet Cin, Pendik Merkez Çarşı Bölgesi'nde 3 ada için dönüşüm çalışmalarının sürdüğünü, ayrıca Kaynarca ve Fevzi Çakmak Mahalleleri'nde katlı otopark projelerinin devam ettiğini söyleyerek, İlçedeki yapıların durumuna dair de bilgi verdi. Başkan Cin, şu verileri paylaştı: "Pendik'te toplam 351 bin 864 bağımsız bölüm bulunuyor. Bunların %45,09'u (158 bin 640) 2000 yılı öncesinde, %54,91'i (193 bin 224) ise 2000 sonrası inşa edildi. 2019 yılı sonrasında yapılan bağımsız bölüm sayısı 36 bin 394. Hali hazırda 363 binada dönüşüm çalışmaları devam ediyor."

"Afetlerden korusun"

Öte yandan, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'ni de hatırlatan Cin, "O felakette hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Rabbim ülkemizi ve tüm insanlığı afetlerden korusun" dedi. - İSTANBUL