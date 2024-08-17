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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, Pendik Belediyesinin katkılarıyla devam eden İstanbul'un en büyük kentsel dönüşüm projelerinden biri olan Pendik Orta- Dumlupınar Mahalleleri Kentsel Dönüşüm Projesi hızla devam ediyor. 17 Ağustos Depreminin yıl dönümünde kentsel dönüşümün önemine dikkat çeken Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, "Projenin yüzde 65'i tamamlandı" diyerek tüm Pendiklileri Bakanlığın "Yarısı Bizden Kampanyası"na davet etti" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca Pendik Belediyesinin katkılarıyla devam eden Pendik Orta-Dumlupınar Mahalleleri Kentsel Dönüşüm Projesi havadan görüntülendi. İstanbul'un en büyük kentsel dönüşüm projelerinden biri olan ve 142 bin metrekarelik alanı kapsayan projede binaların kaba inşaatları tamamlandı. Dönüşüm tamamen bittiğinde bölge sakinleri depreme dayanıklı, sosyal donatıları olan 2.040 bağımsız bölüm sahiplerine teslim edilecek.

Başkan Ahmet Cin: "Pendiklileri 'Yarısı Bizden Kampanyası'na davet ediyorum"

Belediye Başkanı Ahmet Cin, 17 Ağustos Depremi'nin yıl dönümünde yaptığı açıklamada Pendik'teki kentsel dönüşüm süreçleriyle ilgili bilgi verdi. Dumlupınar Mahallesi'nde devam eden kentsel dönüşümün yüzde 65'inin tamamlandığını söyleyen Başkan Ahmet Cin: "Pendik Belediyesi olarak hayata geçirdiğimiz projelerle güçlü ve güvenli şehir Pendik'i inşa etmeye devam ediyoruz. Dumlupınar Mahallesi'ndeki 142 bin m2'lik devasa bir alanda 2.040 bağımsız bölümün yer aldığı Orta - Dumlupınar Mahalleleri 1. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi'ni yüzde 65 oranında tamamladık" dedi.

Konuşmasında Türkiye'nin en önemli gündem maddelerinden birinin Kentsel Dönüşüm olduğunu vurgulayan Başkan Ahmet Cin: "İhtiyaç duyan tüm Pendiklileri Bakanlığımızın hayata geçirdiği Yarısı Bizden Kampanyası'na katılmaya davet ediyorum." şeklinde konuştu.

"Örnek daireler gezildi, tam puan aldı"

Orta-Dumlupınar Mahalleleri Kentsel Dönüşüm Projesini yerinde inceleyen Başkan Belediye Başkanı Ahmet Cin örnek daireleri gezdi. Şantiye görevlileriyle daireleri inceleyen Başkan Ahmet Cin tüm dairelerin şimdiden yeni sahiplerine hayırlı olması dileklerini sundu. - İSTANBUL