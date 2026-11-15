Pendik\'te belediye çalışanı, içinde yaklaşık 13 bin TL olan çantayı sahibine teslim etti

Pendik Kurtköy Mahallesi'nde görev yapan belediye çalışanı Fevzi Poyraz, içinde yaklaşık 13 bin TL ve araç anahtarı bulunan çantayı polis ekipleri aracılığıyla sahibine teslim etti. Çantasına kavuşan Mesut Çelik, Poyraz'ı teşekkür etmek için restoranına yemeğe davet etti.

Pendik Belediyesi Çevre Koruma Müdürlüğü'nde görevli Fevri Poyraz, Kurtköy Mahallesi'nde çalıştığı sırada bir çanta buldu. İçinde yaklaşık 13 bin TL ve araç anahtarı bulunan çantayla ilgili amirine telefonla bilgi veren Poyraz, amirinin yönlendirmesiyle çantayı Atık Yönetim Merkezi'ne götürdü.

Belediye görevlilerinin haber vermesi üzerine merkeze gelen polis ekipleri tutanak tuttu. Çantadaki bilgilerden yola çıkan ekipler, çantanın sahibi Mesut Çelik'e ulaştı. Polis merkezinde ifadelerin alınmasının ardından çanta Çelik'e teslim edildi. Çantasına kavuşan Mesut Çelik, Fevzi Poyraz'a teşekkür ederek kendisini restoranında yemek yemeye davet etti.

"Sahibine teslim edince çok mutlu oldum"

Çantayı bulan Pendik Belediyesi çalışanı Fevzi Poyraz, "Kurtköy'de görev başındayken kaldırımda bir çanta gördüm. İçinde para ve araç anahtarı olduğunu fark edince hemen amirime haber verdim. Atık yönetim merkezimize geldim ve polis ekiplerine haber verdik. Polis ekipleri çantadaki bilgilerden sahibine ulaştı ve çanta karakolda teslim edildi. Tek isteğim sahibine ulaşmasıydı. Teslim edilince çok mutlu oldum, vicdanen de rahatladım" dedi.

"İyi insanlar hala var aramızda geziyorlar"

Çantası bulunan Mesut Çelik, "Sabah saat 10.00 sıralarında iş yerime geldiğimde, araçtan inerken çantamı düşürmüşüm. Çantayı belediye çalışanlarının bulduğunu öğrenince içim rahatladı. Kısa süre sonra polis ekipleri beni aradı. Bir saat içinde karakola gidip çantamı teslim aldım. İçinde iş yerimizden kazandığımız bir miktar para ve aracımın anahtarı vardı. Çantamı bulan Fevzi abi, aramızda hala iyi insanların olduğunu bir kez daha gösterdi. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Teşekkürümüzü iletmek için onu ve ailesini restoranımızda ağırlamak istiyoruz. Polis ekiplerine ve belediye çalışanlarına da teşekkür ederim" dedi.