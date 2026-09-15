Pendik\'te Gazzeli çocuklar için uçurtmalar gökyüzüne yükseldi

Gazzeli çocukların yaşadığı soykırım ve insanlık dramına dikkat çekmek amacıyla Pendik'te uçurtmalar gökyüzüne yükseldi. "Uçurtmalar Vurulmasın, Gökyüzü Çocuklara Kalsın" etkinliği ile çok sayıda çocuk Türkiye ve Filistin bayraklı uçurtmalarını uçurarak Gazzeli çocuklara desteklerini iletti. Uçurtmaların uçurulduğu anlar havadan görüntülendi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, Gazze'de yaşanan soykırıma yönelik duyarlılık oluşturmak ve çocukların barış mesajını uçurtmalarla gökyüzüne taşımalarını sağlamak amacıyla "Uçurtmalar Vurulmasın, Gökyüzü Çocuklara Kalsın" etkinliği tüm Türkiye'de düzenleniyor. Bu kapsamda Pendik Belediyesi öncülüğünde, Pendik Kaymakamlığı ve Pendik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle Pendik Millet Bahçesi'nde düzenlenen etkinliğe farklı okullardan çok sayıda öğrenci ve öğretmen katıldı.

Öncesinde çocuk şarkılarının seslendirildiği etkinliğe katılan çocuklar, ellerindeki Türkiye ve Filistin bayraklarını sallayarak hep birlikte şarkılara eşlik etti. Ayrıca çocuklara boykot bilincini aşılamak amacıyla boykot temalı şarkılar da sahnede seslendirildi. Ardından, Türkiye ile Filistin bayrakları ile süslenen uçurtmalar gökyüzüne yükseldi. Uçurtmalarını uçuran çocuklar hem Gazzeli çocuklara mesajlarını iletti, hem de birlikte uçurtma uçurmanın sevincini yaşadı.

Etkinliğe arkadaşlarıyla katılan Azra Ciritçi, "Ben burada olduğum için, Gazze'deki insanlara yardım ettiğim için mutluyum. Burada bugün uçurtma uçurduk, şarkılar söyledik" dedi. Etkinliğe katılan Irmak, "Bence böyle protesto etmeye devam edersek çocuklar için gelecekte daha iyi bir dünya oluşturabiliriz. Burada olduğumuz için mutluyuz. Emeği geçenlere teşekkür ederiz. Amacımız protesto ederek Filistin'e yardım etmek, özgürlüğü sağlamak" diye konuştu. Sınıf arkadaşıyla beraber etkinlikte uçurtma uçuran öğrencilerden Adem Toğrul, "Filistin'i desteklemek amacıyla güzel bir protesto yapıldı. Bizim için de çok güzeldi. Başkanımız Ahmet Cin'e teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Öğrencileriyle birlikte etkinliğe gelen öğretmen Mehmet Sabir Keskin, "Milletçe birlik ve beraberlik içerisinde Kudüs ve Filistin'e desteğimizi buradan iletiyoruz. Her bir çocuğun burada attığı bir adım, bir Filistin bayrağının sallanması İsrail'e bir mesajdır. Filistin asla yalnız değildir. Hep birlikte Filistin'i destekleyeceğiz. Zulüm nerede olursa olsun biz karşısındayız. İnşallah Filistin ve Kudüs özgür olana kadar desteğimiz devam edecek. Bu uçurtma şenliğini düzenleyerek oradaki çocuklara yalnız olmadıklarını onlarla birlikte olduğumuzu gösterdik" ifadelerine yer verdi.

Gökyüzüne uçurtmaların uçurulduğu anlar dron ile görüntülendi.