Penta Teknoloji 2024'te Cirosunu %32 Arttırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Penta Teknoloji 2024'te Cirosunu %32 Arttırdı

Penta Teknoloji 2024\'te Cirosunu %32 Arttırdı

Penta Teknoloji, 2024 yılı ciro artışını %32 ile 23,9 milyar TL'ye yükseltti ve başarılı performansını sürdürdü.

06.03.2025 09:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Geniş müşteri portföyü ve iş ortaklarına sunduğu uçtan uca çözümlerle, bilişim teknolojileri dünyasının öncü şirketlerinden biri olan Penta Teknoloji, başarılı finansal performansını sürdürdü. Şirketin 2024 yılı konsolide cirosu, önceki yıla göre yüzde 32 artışla 23,9 milyar TL oldu.

Dünyanın önde gelen teknoloji markalarını Türkiye ile buluşturan Penta Teknoloji, 2024 yılını başarılı bir finansal performansla kapattı. Şirketin 2024 yılı konsolide cirosu, önceki yıla göre yüzde 32'lik artışla 23,9 milyar TL olurken, brüt karı yüzde 27 artarak 1,7 milyar TL'ye ulaştı. 2024'te FAVÖK'ü yüzde 3'lük artışla 1 milyar TL olan Penta Teknoloji'nin FAVÖK marjı ise yüzde 4,3 olarak gerçekleşti. Penta Teknoloji aynı dönemde 387,7 milyon TL vergi öncesi kar elde etti.

"Dijital dönüşüm odağımızı 2025'te yeni projeler ile güçlendireceğiz"

Penta Teknoloji Genel Müdürü Fatih Erünsal, şirketin geniş ürün yelpazesinin yanı sıra dijitalleşme ve iş süreçlerindeki optimizasyon adımlarıyla 2024 yılında da bilişim teknolojileri sektörünün güvenilir iş ortağı olarak konumlanmaya devam ettiğini belirterek sözlerine şöyle devam etti: "Hız, verimlilik ve iş geliştirme konularında iş ortaklarımızla kurduğumuz iş birlikleri ve geliştirdiğimiz projelerle önemli başarılara imza attık. Dijitalleşmeye yönelik yatırımlarımız, lojistikteki yetkinliğimiz ve müşteri memnuniyetini odağına alan hizmet anlayışımızla paydaşlarımızı ve sektörü ileri taşıdık. İş ortaklarımızın değişen ihtiyaçlarına uyum sağlayan ve sürekli yenilenen dijital çözümlerimizle, sektörde fark oluşturan uygulamalar geliştirmeye devam ediyoruz. Dijitalleşmeyi stratejik önceliklerimiz arasında konumlandırarak, sunduğumuz yenilikçi hizmetlerle iş ortaklarımızın rekabet gücünü artırıyor, güçlü finansal yapımız ve teknolojiye yaptığımız yatırımlarla Türkiye'nin dijital dönüşüm sürecine katkı sağlıyoruz. 2025 yılında da dijital dönüşüm alanındaki kararlı adımlarımızı sürdürerek iş süreçlerinde mükemmelliği hedefleyen stratejilerimizle büyümeye ve sektördeki öncü konumumuzu güçlendirmeye devam edeceğiz." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Teknoloji, Ekonomi, Finans, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Penta Teknoloji 2024'te Cirosunu %32 Arttırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:45 Papa Francis’ten haber var Hastaneden sesli mesaj gönderdi Papa Francis'ten haber var! Hastaneden sesli mesaj gönderdi
22:52 Suriye’de çatışmalar şiddetlendi Ordu teyakkuzda, sokağa çıkma yasağı ilan edildi Suriye'de çatışmalar şiddetlendi! Ordu teyakkuzda, sokağa çıkma yasağı ilan edildi
22:42 Fenerbahçe, Glasgow Rangers’a 3-1 mağlup oldu Fenerbahçe, Glasgow Rangers'a 3-1 mağlup oldu
21:56 Trump’tan Zelenskiy’e bir darbe daha: 240 bin kişiyi gönderecek Trump'tan Zelenskiy'e bir darbe daha: 240 bin kişiyi gönderecek
17:28 Ece Gürel’in bulunduğu sırada üzerindeki kıyafetler incelenecek Ece Gürel'in bulunduğu sırada üzerindeki kıyafetler incelenecek
09:25 4 gün sonra bulunan Ece Gürel’in eşi klip paylaştı, sonra hesabını korumaya aldı 4 gün sonra bulunan Ece Gürel'in eşi klip paylaştı, sonra hesabını korumaya aldı
09:19 Euro uçuşa geçti Ardı ardına rekor kırıyor Euro uçuşa geçti! Ardı ardına rekor kırıyor
09:13 Şampiyonlar Ligi’nde geceyi sarsan maç Şampiyonlar Ligi'nde geceyi sarsan maç
09:01 Demet Özdemir’den yeni imaj Görenler mest oldu Demet Özdemir'den yeni imaj! Görenler mest oldu
08:53 Akaryakıt fiyatları için çifte müjde Akaryakıt fiyatları için çifte müjde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2025 02:37:29. #7.12#
SON DAKİKA: Penta Teknoloji 2024'te Cirosunu %32 Arttırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.