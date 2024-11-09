Perre Antik Kenti'nde Canlandırma Projesi Başladı - Son Dakika
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Yerel

Perre Antik Kenti'nde Canlandırma Projesi Başladı

Perre Antik Kenti\'nde Canlandırma Projesi Başladı

Adıyaman Valisi Osman Varol, Perre Antik Kenti'nde başlayan restorasyon çalışmalarını inceledi.

09.11.2024 11:30
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Adıyaman Valisi Osman Varol, Perre Antik Kenti'nde yapımına başlanan canlandırma projesini yerinde inceleyerek devam eden çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Proje kapsamında, Perre Antik Kenti'nde Roma Dönemine ait önemli endüstriyel bölgesinin ruhuna ve aslına uygun olarak yeniden canlandırılması için eski yöntemlere ve malzemelere uygun olarak kapsamlı restorasyonlar yapılarak antik dönem şarap işliği, taş ocağı canlandırması ve mezar odası canlandırması gibi projeler üç boyutlu olarak yapılacak.

Bu süreçte Adıyaman'ın lehine bütün imkanlar kullanılarak orijinal malzemeler ve materyaller kullanılacak. Kentin turizmine katkı sağlayacak bu projenin hayırlı olmasını dileyen Vali Varol, buradaki çalışmaları yerinde inceleyerek konuyla ilgili bilgiler aldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Kültür Sanat, Osman Varol, Turizm, Yerel, Roma, Son Dakika

Son Dakika Yerel Perre Antik Kenti'nde Canlandırma Projesi Başladı - Son Dakika

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