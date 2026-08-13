Perseid Meteor Yağmuru Görüntülendi - Son Dakika
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Perseid Meteor Yağmuru Görüntülendi

Perseid Meteor Yağmuru Görüntülendi
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Erzurum'da Puşulu Yaylası'nda Perseid meteor yağmuru, belgesel niteliğinde görüntülerle kaydedildi.

Yılın en dikkat çekici gökyüzü olaylarından biri olan Perseid meteor yağmuru, Erzurum'un Uzundere ilçesine bağlı Sapaca Mahallesi'ndeki Puşulu Yaylası'nda görüntülendi. Gece boyunca gökyüzünde süzülen meteorlar, ortaya belgesel niteliğinde görüntüler çıkardı.

Perseid meteor yağmurunu görüntülemek için Puşulu Yaylası'na çıkan fotoğrafçı, saat 23.00 sıralarında başladığı çekimleri sabah 04.00'e kadar sürdürdü. Şehir ışıklarından uzak ve karanlık gökyüzüne sahip yaylada yapılan uzun pozlama çekimlerinde çok sayıda meteor karesi yakalandı.

Gece boyunca gökyüzünü izleyen meteorlar, yıldızlarla birlikte objektiflere yansıdı. Özellikle meteorların gökyüzünde bıraktığı parlak izler, çekilen görüntülere ayrı bir görsel şölen kattı.

Puşulu Yaylası'nda gerçekleştirilen çekimler sonucunda ortaya çıkan görüntüler, Perseid meteor yağmurunun bölgedeki etkileyici görüntülerini belgesel niteliğinde kayıt altına aldı.

Fotoğrafçı, gökyüzü gözlemi ve fotoğrafçılığı açısından bölgenin sahip olduğu potansiyele dikkat çekerken, ışık kirliliğinden uzak yaylaların astronomi meraklıları ve astrofotoğrafçılar için önemli bir fırsat sunduğunu belirtti.

Kaynak: İHA

Belgesel, Erzurum, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Perseid Meteor Yağmuru Görüntülendi - Son Dakika

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