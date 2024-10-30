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Ordu'nun Perşembe Belediyesi araç filosunu güçlendiriyor.

Perşembe Belediye Başkanı Cihat Albayrak'ın Ankara'da yaptığı görüşme sonrası Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bir adet çöp kamyonunu ilçeye gönderdi. Bunun yanı sıra Başkan Albayrak'ın çalışmaları sonrası Perşembe Belediyesi imkanlarıyla bir adet kamyonet araç filosuna kazandırıldı.

Başkan Albayrak, ilçede hizmet kalitesini artırmak için var güçleriyle çalışmaya devam ettiklerini belirterek, "Bu değerli katkıları dolayısıyla, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'a en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Belediyemizin araç filosunu güçlendirerek daha verimli ve etkin hizmet sunma hedefimizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Perşembemizin ihtiyaçlarına hızlı ve kalıcı çözümler sunmak için araç filomuzu büyütmeye devam edeceğiz" dedi. - ORDU