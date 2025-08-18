Pilotun Düğümlenen İp ile Zorunlu İnişi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Pilotun Düğümlenen İp ile Zorunlu İnişi

Pilotun Düğümlenen İp ile Zorunlu İnişi
18.08.2025 14:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de paraşüt ipi düğümlenen pilot, soğukkanlılığını koruyarak güvenli iniş yaptı.

Kayseri'de kullandığı paraşütün kumanda ipinin düğümlenmesi sonucu dağ yamacına zorunlu iniş yapan pilot, "Panikledim ama soğukkanlılığımı korudum" dedi.

Talas ilçesinde Ali Dağı'ndan havalanan pilot Emin Gürpınar yönetimindeki paraşütün sol kumanda ipi, kalkıştan bir süre sonra düğümlendi. Yolcusuyla beraber havada sorunu tespit eden Gürpınar, sakinliğini koruyarak, düğümlenen ipi açmaya çalıştı. Kalkış yaptığı tepeye sert bir iniş yapan pilot, muhtemel bir faciayı önledi.

Yaşadığı olayı anlatan yamaç paraşütü pilotu Emin Gürpınar, geçtiğimiz günlerde Ali Dağı'nda bir arkadaşımla gerçekleştirdiğim yamaç paraşütü uçuşu esnasında kalkışımızın hemen ardından sol kumanda ipimde bir düğüm oluştu. Bu durum beni havada panikletti ama aldığımız eğitimler neticesinde soğukkanlılığımı koruyarak müdahale ettim. Uçuş güvenliğini riske atmamak adına arkadaşımı bu durumdan haberdar etmedim. Arkadaşımın ve benim sağlığımız iyi. İnişimiz biraz sert oldu ama sağ salim gerçekleştirdik" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, kayseri, Pilot, Yerel, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Pilotun Düğümlenen İp ile Zorunlu İnişi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Chikungunya virüsü hızla yayılıyor 16 ülkede 240 binden fazla vaka, 90 ölü Chikungunya virüsü hızla yayılıyor! 16 ülkede 240 binden fazla vaka, 90 ölü
4 ilde acele kamulaştırma kararı 4 ilde acele kamulaştırma kararı
Trump kendi elleriyle teslim etti First Lady’den Putin’e özel mektup Trump kendi elleriyle teslim etti! First Lady’den Putin’e özel mektup
Uyuşturucu sanıkları duruşmada giydirilen montla belirlendi, 18’er yıl hapis verildi Uyuşturucu sanıkları duruşmada giydirilen montla belirlendi, 18'er yıl hapis verildi
Gelibolu’da can havliyle alevlerden kaçan karaca yürekleri burktu Gelibolu'da can havliyle alevlerden kaçan karaca yürekleri burktu
Irak’ta DEAŞ’ın ölüm çukuru kazılmaya başlandı Irak'ta DEAŞ'ın ölüm çukuru kazılmaya başlandı
Canlarını hiçe saydılar, motosikletlerin üzerine yatarak yarıştılar Canlarını hiçe saydılar, motosikletlerin üzerine yatarak yarıştılar
Tilki ve Kedi Saldırısı Tilki ve Kedi Saldırısı
Ederson Galatasaray için gemileri yaktı Ederson Galatasaray için gemileri yaktı
Koşarak kafenin birinci katından atlayan kadın ağır yaralandı Koşarak kafenin birinci katından atlayan kadın ağır yaralandı
Türk Pentatlonu’nun gençleri, dünya sahnesinde parladı Türk Pentatlonu'nun gençleri, dünya sahnesinde parladı

14:09
İş bırakan memurlar Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın önünde resti çekti: Alnını karışlarım
İş bırakan memurlar Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın önünde resti çekti: Alnını karışlarım
11:22
Memurlar iş bıraktı, kamu kurumları boş kaldı
Memurlar iş bıraktı, kamu kurumları boş kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2025 14:32:25. #7.12#
SON DAKİKA: Pilotun Düğümlenen İp ile Zorunlu İnişi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.