Pınarhisar\'da Modifiye Araç Festivali Renkli Geçti

Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde düzenlenen Modifiye Araç Festivali, yoğun katılımla tamamlandı.

Pınarhisar Kapalı Pazar Yeri'nde gerçekleştirilen etkinlikte, büyük emeklerle hazırlanan birbirinden özel araçlar vatandaşlarla buluştu. Festival boyunca güzellik yarışmaları düzenlenerek, araçlar sergilendi. Modifiye tutkunlarının ilgiyle takip ettiği etkinlikte renkli görüntüler oluştu. Festivale Türkiye'nin dört bir yanından yaklaşık 400 modifiye araç katıldı. - KIRKLARELİ