Piyade sözleşmeli er Vedat Zorba terör saldırısında şehit oldu - Son Dakika
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Piyade sözleşmeli er Vedat Zorba terör saldırısında şehit oldu

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Milli Savunma Bakanlığı, Iğdır'da yaşayan Vedat Zorba'nın terör saldırısında şehit olduğunu açıkladı. Zorba, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde el yapımı patlayıcının patlaması sonucu ağır yaralanmıştı. Ailesi büyük üzüntü yaşarken, Zorba'nın cenazesi Iğdır'da defnedilecek.

23.05.2024 12:11
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SERDAR ÜNSAL

(IĞDIR)- Milli Savunma Bakanlığı (MSB), piyade sözleşmeli er Vedat Zorba'nın şehit olduğunu bildirdi. Zorba'nın şehit haberi Iğdır'da oturan baba ocağına dün gece verildi.

Iğdır'ın Cumhuriyet Mahallesi 539. Sokakta yaşayan Hanım- Mehmet Zorba çiftinin 7 çocuğundan biri olan Piyade Sözleşmeli Er Vedat Zorba, Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde, terör örgütü mensupları tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcı maddenin (EYP) patlaması sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Zorba, yapılan müdahalelere rağmen şehit oldu. Çocukları Vedat Zorba'nın şehadet haberini alan aile büyük üzüntü yaşadı.

Şehit babasının Cumhuriyet Mahallesi'ndeki müstakil evi görevliler ve yakınları tarafından bayraklarla donatıldı. Şehit Zorba'nın cenazesi bugün Iğdır'da öğle namazı sonrası saat 14.00'de düzenlenecek törenle Iğdır Asri defnedilecek. Şehidin amcaları, Mehmet Sıddık ve Ergün Zorba, "Vatan sağ olsun devletimiz sağ olsun üzgünüz" dediler.

Piyade sözleşmeli er Vedat Zorba terör saldırısında şehit oldu
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Piyade sözleşmeli er Vedat Zorba terör saldırısında şehit oldu - Son Dakika


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