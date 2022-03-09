Plakaların asıl düşme sebebi dikkatsiz araç kullanımı - Son Dakika
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Plakaların asıl düşme sebebi dikkatsiz araç kullanımı

09.03.2022 14:49
Plakaların asıl düşme sebebi dikkatsiz araç kullanımı

Dikkatsiz araç kullanımı plakaların düşüp kaybolmasına yol açarken, vatandaşa masraf çıkarabiliyor.

Dikkatsiz araç kullanımı plakaların düşüp kaybolmasına yol açarken, vatandaşa masraf çıkarabiliyor. Özellikle kötü hava şartları sonrası sosyal medyaya yansıyan kaybolan plakalarla ilgili yoğun paylaşımlar dikkat çekiyor.

Özellikle düzgün montajı yapılmamış plakalar, kaza ve plakalığın çatlatılması sonucu düşüp kaybolabiliyor. Plakanın birden fazla kez kaybolması halinde değiştirilmesi gereken plakalar, vatandaşı masraflı bir işlemle karşı karşıya bırakıyor. İlk olarak plakanın düşmesi muhtemel yerlere gidip aranması gereken araç plakaları, bulunamaması durumunda Trafik Şube'ye gidilip kayıp ilanı verilmeli. Plakanın kaybolmasını önlemek için alınabilecek bir diğer önlem ise silikon kullanılarak araç üzerine montajlanması.

Araç plakalarının montaj işlemlerini yapan oto aksesuar işletmesi sahibi Tayfun Doğu, plakaların en çok düşme sebebinin dikkatsiz araç kullanımı olduğunu belirtirken, günde en az 2-3 aracın yeni plakalık taktırmaya geldiğini söyledi. Doğu, "Plakalıkların en çok düşme sebebi dikkatsiz araç kullanım, yanlış montaj. Duyarlı vatandaşlar olduğu zaman bulduğu plakayı yol kenarına koyuyor. Kaybeden gelir de alır diye ama o gelenlerin de yüzde 90'ı plakasını bulamıyor zaten fark ettiklerinde çok geçmiş oluyor. Günlük en az 2-3 tane yeni plakalık taktırmaya gelen müşterim oluyor. Ayda taktığımız plaka sayısı 40-45 tane. Plaka takma masrafı 30 liraya mal oluyor. Normalde plakanın dıştan delinmesi yasak muayeden hiçbir şekilde geçiremiyorsunuz. Plakalık kullanmaktansa şu anda en güzel yöntem plakaları yapıştırmak. Bu yöntemle plakalar hiçbir şekilde düşmüyor" diye konuştu - ESKİŞEHİR

Plakaların asıl düşme sebebi dikkatsiz araç kullanımı
Plakaların asıl düşme sebebi dikkatsiz araç kullanımı
Plakaların asıl düşme sebebi dikkatsiz araç kullanımı

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Tragger, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Plakaların asıl düşme sebebi dikkatsiz araç kullanımı - Son Dakika


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