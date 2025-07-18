Polatlı'da Deprem Sonrası Çatlayan Binalar İçin Acil Önlem Talebi - Son Dakika
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Polatlı'da Deprem Sonrası Çatlayan Binalar İçin Acil Önlem Talebi

Polatlı\'da Deprem Sonrası Çatlayan Binalar İçin Acil Önlem Talebi
18.07.2025 16:18  Güncelleme: 16:22
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Ankara'nın Polatlı ilçesinde bir apartmanda depremler sonrası meydana gelen çatlaklar ve zemin kaymaları nedeniyle sakinler, yetkililerden acil yardım bekliyor. 6 haneden oluşan apartmanda yaşayanlar, can güvenliklerinin tehlikede olduğunu belirterek destek talep ediyor.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde bir sitede duvarlarda çatlamalar ve zeminde kaymalar olduğunu belirten vatandaşlar, yetkililerden acil önlem alınmasını talep etti.

Ankara'nın Polatlı ilçesine bağlı Şentepe Mahallesi'nde bulunan Ufuk Sitesi'ndeki geçmişte ufak çatlamaların olduğu bir apartmanda özellikle Bala ve Kula merkezli depremlerin ardından zeminde kaymalar ve binada çatlamalar meydana geldiği öne sürüldü. 6 hanenin bulunduğu apartmanda yaşayan vatandaşlar, çatlakların giderek belirginleştiğini ve binanın zemininde hareketlenme olduğunu iddia etti. Can güvenliklerinin tehlikede olduğunu belirten apartman sakinleri, yetkililere çağrıda bulunarak, acil önlem alınmasını talep etti.

"Evimiz elden gidiyor, her gün korkarak yatıyoruz"

Evinin duvarlarının her gün milim milim çatladığını vurgulayan Serap İyigün, "Kulu depreminden sonra bayağı bir hareketlenme oldu. Biz burada çok şiddetli hissettik. Ondan sonra Bala'da deprem olmuş. O günden sonra duvarımız, bütün binaca evimiz çatlamaya başladı. 15 gündür başvurmadığımız belediye, site yönetimi kalmadı. Eşim Ankara'ya kadar gitti ama hiçbir şekilde bize destek veren yok. Sesimizi hiçbir şekilde duyuramıyoruz. Diğer site sakinleri sanki site içerisinde tek bir binaymışız gibi resmen dışladılar bizi. Biz devletimize vergimizi düzenli olarak ödüyoruz, eşim 25 yıldır çalışıyor. Her Türk vatandaşının yaptığı şeyleri yapıyoruz. Krediler yüksek. Benim eşim emekli hala çalışıyor. 4 tane çocuğum var. Ben bugün kiraya çıkacağım, 20 binden aşağı kira yok. Biz müteahhite verelim diye düşünüyoruz ama site olduğu için o da olmuyor. Biz arada kaldık. Evimiz elden gidiyor, her gün korkarak yatıyoruz. Gece uykumuz yok. Eşim işaretledi, her gün milim milim artıyor. Kalemle çizgi çekiyoruz. Ne yapacağımızı şaştık" dedi.

"Elimizde avucumuzda ne varsa biz bu evleri almak için verdik"

Binalarındaki sıkıntıya değinen Hüseyin İyigün de, "Belediye 'bizim buna yapacağımız bir şey yok' diyor. Bakanlık bizden bu evde oturulur ya da oturulamaz olarak önce rapor istiyor. Bizim şu anda o raporu alabilecek gücümüz yok. Sadece vereceği raporun ücreti 150-200 bin lira civarında. Burada emekli ile idare eden insanlar var. Nasıl yapacağız, nasıl edeceğiz? Bu parayı toplayamıyoruz. Allah'a emanet oturuyoruz biz burada. Bir şekilde devletimizin bize de bir el uzatmasını istiyoruz. Biz burada 6 haneyiz, 6 hanede nereden baksanız 25-30 kişi var. 25-30 kişi burada her gün diken üstünde. Güzel bir şey değil yani. Rahat değiliz. Elimizde avucumuzda ne varsa biz bu evleri almak için verdik. Daha tamiratını da yapacak bir kuruş paramız yok" şeklinde konuştu.

"Diken üstündeyiz, çocuklar korkuyor"

Evinin duvarları çatladıkça alçı yaptığını ve psikolojilerinin bozulduğunu belirten Mustafa Güngör, "Biz burada rahat yatamıyoruz. Komple alçı atıyorum her tarafta. Duvarlarda açılma vardı, hep alçı attım. Dışarıdan geliyor çatlak. Komple üstte de aynı şekilde, arkadaşlarımın dairesinde de var. Diken üstündeyiz. Yetkililerin bir çare bulması lazım. Sürekli alçılıyorum duvarı, rahat edemiyorum. Çocuklar da korkuyor. Yapacak, yapacağımız bir şey yok" diye konuştu.

Evinin duvarında büyük bir çatlak oluştuğunu anlatan İnşirah Kollu, "Sesi duyar duymaz şöyle durdum. Baktım kombinin orası yarılmış. Allah korusun herhalde bina yıkılıyor dedim. Ondan sonra bir ara böyle sarsıldım, başım döner gibi oldu. Çöp dökmeye çıktım, ben orada gittim, düştüm. Yüzüm hep yaraydı. 5 senedir oturuyorum burada. Biz ayaküstünde oturuyoruz. Ben gece uyuyamıyorum. Yani korkudan uyuyamıyorum. Yapacağım da bir şey yok artık. Ben taşınacağım, toparlanıyorum işte" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Polatlı'da Deprem Sonrası Çatlayan Binalar İçin Acil Önlem Talebi - Son Dakika

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