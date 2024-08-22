Polis adayı kadın mezuniyetinde çifte mutluluk yaşadı - Son Dakika
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Yerel

Polis adayı kadın mezuniyetinde çifte mutluluk yaşadı

Aydın'da eğitimlerini tamamlayan polis adayı Şerife Kırbaç, yemin ederek mezun olurken, kendisi gibi polis memuru olan erkek arkadaşı Ömer Dursun'un sürpriz evlilik teklifiyle mezuniyetinde çifte mutluluk yaşadı.

22.08.2024 20:54
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Polis adayı kadın mezuniyetinde çifte mutluluk yaşadı

AYDIN - Aydın'da eğitimlerini tamamlayan polis adayı Şerife Kırbaç, yemin ederek mezun olurken, kendisi gibi polis memuru olan erkek arkadaşı Ömer Dursun'un sürpriz evlilik teklifiyle mezuniyetinde çifte mutluluk yaşadı.

Aydın Polis Meslek Eğitim Merkezi 30. dönem mezunlarını düzenlenen törenle verdi. POMEM bahçesinde gerçekleştirilen yemin töreninin ardından polis adayı Şerife Kırbaç, kep atarak mezun oldu. Törene katılan polis memuru Önder Dursun ise mezuniyetin ardından kep atan kız arkadaşı Şerife Kırbaç'a sarılarak önce mezuniyet sevincine ortak oldu. Ardından dizlerinin üzerine çöken Dursun, cebindeki yüzüğü çıkararak sürpriz evlilik teklifi yaptı. Teklif karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Kırbaç'ın mutluluğu gözlerinden okundu. Evlilik teklifine, çocuklarının mezuniyet törenini izlemek için gelen aileler ve genç çiftin arkadaşları da alkış ve ıslıklarla destek verdi.

"Çifte mutluluk yaşatmak istedim"

Kız arkadaşıma sürpriz yaparak çifte mutluluk yaşatmak istediğini ifade eden polis memuru Önder Dursun; "Allah böylesini nasip etti. Ben kendisiyle gurur duyuyorum. Teşkilatımıza da çok faydalı bir polis olacağına inanıyorum. Ben de polis memuruyum, kız arkadaşım da polis memuru oldu. Çifte mutluluk olsun istedim. Benim için unutulmaz bir an oldu" dedi. Erkek arkadaşından evlilik teklifi beklemediğini belirten çiçeği burnunda polis memuru Şerife Kırbaç ise "Hiç beklemiyordum. Çok şaşırdım ama çok mutluyum" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Aydın, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Polis adayı kadın mezuniyetinde çifte mutluluk yaşadı - Son Dakika

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