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Polis ekipleri kadına şiddete dikkat çekerek KADES uygulamasını tanıttı - Son Dakika

Polis ekipleri kadına şiddete dikkat çekerek KADES uygulamasını tanıttı

26.11.2021 13:58
Polis ekipleri kadına şiddete dikkat çekerek KADES uygulamasını tanıttı

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri kentin muhtelif yerlerinde kurdukları stantlarda kadına şiddete dikkat çekerek Kadın Destek Uygulamasını (KADES) tanıttı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri kentin muhtelif yerlerinde kurdukları stantlarda kadına şiddete dikkat çekerek Kadın Destek Uygulamasını (KADES) tanıttı.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Siddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri Efeler İlce Emniyet Müdürlüğü ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personeli halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde stant kurarak vatandaşları bilgilendirdi. Ekipler, başta KADES uygulamasının tanıtımını yaparak kadına karşı şiddet ile ilgili broşür ve afiş dağıtımı yaptı. - AYDIN

Polis ekipleri kadına şiddete dikkat çekerek KADES uygulamasını tanıttı
Polis ekipleri kadına şiddete dikkat çekerek KADES uygulamasını tanıttı
Polis ekipleri kadına şiddete dikkat çekerek KADES uygulamasını tanıttı
Polis ekipleri kadına şiddete dikkat çekerek KADES uygulamasını tanıttı
Polis ekipleri kadına şiddete dikkat çekerek KADES uygulamasını tanıttı

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, KADES, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Polis ekipleri kadına şiddete dikkat çekerek KADES uygulamasını tanıttı - Son Dakika


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