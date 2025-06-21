Polis Ekipleri Sınava Geç Kalan Öğrenciyi Kurtardı

Ankara'nın Mamak ilçesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testine (TYT) geç kalan öğrencinin imdadına Yunus Polis ekipleri yetişti.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) gerçekleştirildi. Ankara'nın Mamak ilçesinde sınava yetişmeye çalışan bir öğrencinin imdadına Yunus Polis Ekipleri yetişti. Öğrencinin sınava gireceği okulu öğrenen ekipler tüm güvenlik önlemlerini aldıktan sonra öğrenciyi motosiklete bindirerek sınava gireceği okula yetiştirdi. - ANKARA