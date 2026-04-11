Polis Günü'nde Unutulmaz Sürpriz

11.04.2026 09:28
Öğrencilerin kavga ihbarıyla gelen polisler, pasta sürpriziyle tebessüm etti. Hatay'da yaşandı.

Hatay'da 10 Nisan Polis Günü'nde lise öğrencilerinin kavga ettiği ihbarında bulunan öğretmenler, polisler için sürpriz hazırladı. Kavga görüntüleri gerçeğini aratmazken, pastalı sürpriz polis ekiplerini tebessüm ettirdi.

Kumlu ilçesinde bulunan Abdurrahman Gülizar Karadeniz Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde görevli öğretmenler, 10 Nisan Polis Günü'nde polis ekiplerine unutulmaz bir gün yaşattılar. Öğrencilerle iş birliği içerisinde gerçekleşen sürprizde öğretmenler, polise okulda kavga çıktığı ihbarında bulundular. Kısa sürede okula intikal eden polis ekipleri, gerçeğini aratmayan kavgayı ayırmaya çalıştılar. Anbean kameraya yansıyan görüntülerde polis ekiplerinin öğrencilere ciddiyetle müdahale ettikleri görüldü. Öğretmenler sürpriz yaptıklarını söylediklerinde polis ekiplerinin tebessümü ise yürekleri ısıttı. Öğretmenler ve öğrenciler tarafından pasta kesiminin gerçekleşmesiyle sürpriz son buldu.

Abdurrahman Gülizar Karadeniz Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Dilek Keser, polis ekiplerine unutulmaz bir gün yaşatmayı planlayarak böyle bir sürpriz hazırladıklarını belirterek, "10 Nisan Polis Günü'nde vatanı için yıllarca şanlı üniformayı giyen babam başta olmak üzere tüm polis teşkilatının gününü kutlarım. Bu gün bizler için 7 gün, 24 saat mesai yapan polislerimiz için ufak bir sürpriz yaptık. İnşallah mutlu olurlar. Ülkemizin ve bizlerin emniyeti polislerimizden sorumlu, polislerimizin yüzünü bir nebze güldürebildiysek ne mutlu bizlere" dedi. - HATAY

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Etkinlik, Güvenlik, Kavga, Polis, Hatay, Yerel, Son Dakika

