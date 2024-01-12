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Polis Kadir Atan, şehitlik yıl dönümünde dualarla anıldı - Son Dakika
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Polis Kadir Atan, şehitlik yıl dönümünde dualarla anıldı

Ankara'nın Polatlı ilçesinde devriye görevi sırasında vurularak şehit edilen polis Kadir Atan, 47'nci ölüm yıl dönümünde Kastamonu'nun Tosya ilçesindeki kabri başında dualarla anıldı. Şehit Kadir Atan ve tüm şehitler için Kur'an-ı Kerim okunan törende ilçe müftüsü tarafından dua edildi. Kaymakam Uğur Ünsal, şehit Kadir Atan'ın yakınları ile bir süre sohbet ederek, talep ve isteklerini dinledi.

Polis Kadir Atan, şehitlik yıl dönümünde dualarla anıldı
12.01.2024 - 22:38,
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Ankara'nın Polatlı ilçesinde devriye görevi sırasında vurularak şehit edilen polis Kadir Atan, 47'nci ölüm yıl dönümünde Kastamonu'nun Tosya ilçesindeki kabri başında dualarla anıldı.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde 1977 yılında görevi başında uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan polis memuru Kadir Atan, Tosya ilçesine bağlı Karaköy köyündeki kabri başında ilçe protokolü ve vatandaşların katıldığı törenle anıldı. Şehit Kadir Atan ve tüm şehitler için Kur'an-ı Kerim okunan törende ilçe müftüsü tarafından dua edildi.

Duanın ardından şehidin kabrini ziyaret eden Tosya Kaymakamı Uğur Ünsal, şehit Kadir Atan'ın yakınları ile bir süre sohbet ederek, talep ve isteklerini dinledi. Kaymakam Uğur Ünsal, "Kahraman şehidimiz polis memuru Kadir Atan'a yüce Allah'tan rahmet diliyorum. Şehidimizin şahsında tüm aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi sonsuz şükran, rahmet ve saygıyla yad ediyorum" diye konuştu. - KASTAMONU

Kaynak: İHA
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Kastamonu, Ankara, Güvenlik, Yerel, Son Dakika

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