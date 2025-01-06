Polis Kazazedeleri ATM'de Buldu - Son Dakika
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Polis Kazazedeleri ATM'de Buldu

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Antalya'da bisiklet kazası ihbarında sağlık ekipleri, kazazedeleri bankamatik önünde pazarlarken buldu.

06.01.2025 11:44
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Polis ekibi kazazedeleri ATM başında pazarlık yaparken buldu

ANTALYA - Antalya'da bisiklet kazası ihbarına giden sağlık ve trafik ekipleri kazaya rastlamazken, telefonla ulaştıkları kazazedeleri bankamatik önünde pazarlık yaparken buldu.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen olayda, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen Şelale Mahallesi'nde bisiklet kazası ihbarı, 112 sağlık ve Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerini alarma geçirdi. Olay yerine gelen trafik ekipleri, verilen adreste kazaya rastlayamayınca ihbarda bulunan vatandaşa telefonla ulaştı. Ekipler kazaya karışan tarafları ve araçları Zübeyde Hanım Caddesi'nde bulunan bir bankamatiğin önünde buldu.

Kazazedeleri para çekerken buldular

Kendi aralarında pazarlık yaptıkları ve anlaştıkları belirlenen araç sürücülerinin bankamatikten para çekmek için olay yerini terk ettikleri öğrenildi. Acı çektiği gözlenen bisiklet sürücüsü, trafik polisinin ısrarına rağmen otomobil sürücüsüyle zararının karşılanması konusunda anlaştıklarını belirterek hastaneye gitmeyeceğini dile getirdi. Trafik ekiplerinin otomobil ve sürücülerin eksiklerini ve alkol kontrollerini yapmasının ardından kazazedeler olay yerinden ayrıldı.

Kaynak: İHA

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