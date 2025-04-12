Polisler Miniklerle Bir Araya Gelerek Kutlama Yaptı

Kocaeli Lokomotif Çocuk Köyü'nde miniklerle bir araya gelerek keyifli anlar yaşayan polisler, mesleğin inceliklerini anlattı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Lokomotif Çocuk Köyü, Türk Polis Teşkilatı'nın 180. Kuruluş Yıldönümünü ve Polis Haftası'nı unutmadı. Polisleri ellerinde bayraklarla karşılayan çocuklar büyük heyecan yaşarken, etkinlik kapsamında Lokomotif Çocuk Köyü'ndeki vagonları gezerek çocuklarla sohbet eden polisler, minik öğrencilerin sorularını yanıtladı. Etkinliğe Lokomotif Çocuk Köyü'nde eğitim gören müzisyenler vagonu öğrencilerinin bando gösterisi de damga vurdu. Renkli performanslarıyla beğeni toplayan öğrenciler, hem polislere hem de diğer katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.

Minikler, polislerin haftasını kutlayarak duydukları sevgiyi dile getirdi. Buluşma, çocuklarla güvenlik güçleri arasındaki bağı güçlendirirken, onların polislik mesleğine olan ilgisini de artırdı. - KOCAELİ