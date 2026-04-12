Polisler Safranbolu\'da Sürpriz Kutlama ile Karşılandı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, kavga ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri, mahalle sakinleri tarafından hazırlanan sürpriz kutlamayla karşılandı.

Yazar Tuğba Turan, yayımladığı "Safranbolu'da bin ikinci gece" isimli romanında yer alan Gümüş Mahallesi'ndeki vatandaşlarla Türk Polis Teşkilatı'nın 181. Yılı dolayısıyla program hazırladı.

Turan, kavga ihbarında bulunarak polis ekiplerini mahalleye yönlendirilmesini istedi. Olay yerine gelen ekipler, mahalle meydanında kendileri için hazırlanan sürpriz kutlama programıyla karşılaştı. Davul ve orkestra ile karşılanan polislerle birlikte pasta kesilerek teşkilatın 181. kuruluş yıl dönümü alkışlarla kutlandı. Vatandaşlar, polislerle sohbet ederek günün anlam ve önemine ilişkin iyi dileklerini iletti.

İkramların ardından program, polis ekiplerinin mahalle halkının alkışları eşliğinde uğurlanmasıyla sona erdi. - KARABÜK