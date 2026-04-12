Polisler Safranbolu'da Sürpriz Kutlama ile Karşılandı - Son Dakika
Polisler Safranbolu'da Sürpriz Kutlama ile Karşılandı

Polisler Safranbolu\'da Sürpriz Kutlama ile Karşılandı
12.04.2026 02:09
Kavga ihbarı sonrası giden polisler, mahalle sakinlerinin hazırladığı kutlama ile sevgiyle karşılandı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, kavga ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri, mahalle sakinleri tarafından hazırlanan sürpriz kutlamayla karşılandı.

Yazar Tuğba Turan, yayımladığı "Safranbolu'da bin ikinci gece" isimli romanında yer alan Gümüş Mahallesi'ndeki vatandaşlarla Türk Polis Teşkilatı'nın 181. Yılı dolayısıyla program hazırladı.

Turan, kavga ihbarında bulunarak polis ekiplerini mahalleye yönlendirilmesini istedi. Olay yerine gelen ekipler, mahalle meydanında kendileri için hazırlanan sürpriz kutlama programıyla karşılaştı. Davul ve orkestra ile karşılanan polislerle birlikte pasta kesilerek teşkilatın 181. kuruluş yıl dönümü alkışlarla kutlandı. Vatandaşlar, polislerle sohbet ederek günün anlam ve önemine ilişkin iyi dileklerini iletti.

İkramların ardından program, polis ekiplerinin mahalle halkının alkışları eşliğinde uğurlanmasıyla sona erdi. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Safranbolu, Kavga, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Polisler Safranbolu'da Sürpriz Kutlama ile Karşılandı - Son Dakika

Meteoroloji’den “Sarı Kodlu” uyarı: Sağanak ve kar geliyor Meteoroloji’den “Sarı Kodlu” uyarı: Sağanak ve kar geliyor
Kreşe bıraktığı çocuğunu darp edilmiş halde aldı Kreşe bıraktığı çocuğunu darp edilmiş halde aldı
“Çocuğum var” dese de dinlemedi... Kadın sürücüye saldırdı “Çocuğum var” dese de dinlemedi... Kadın sürücüye saldırdı
Real Madrid şampiyonluk umutlarını zora soktu Real Madrid şampiyonluk umutlarını zora soktu
Orkun Kökçü’den resital Orkun Kökçü'den resital
Rusya’dan müzakereler öncesinde ABD ve İran’a sürpriz uyarı: Bazı güçler var Rusya'dan müzakereler öncesinde ABD ve İran'a sürpriz uyarı: Bazı güçler var

00:25
Bebek’teki ünlü eğlence mekanına uyuşturucu operasyonu
Bebek'teki ünlü eğlence mekanına uyuşturucu operasyonu
00:01
İran’la müzakereler sürerken Trump’tan açıklama geldi
İran'la müzakereler sürerken Trump'tan açıklama geldi
23:28
Domenico Tedesco: En önemli maç Rizespor Galatasaray değil
Domenico Tedesco: En önemli maç Rizespor! Galatasaray değil
23:15
ABD-İran müzakereleri yeniden başladı
ABD-İran müzakereleri yeniden başladı
22:29
Netanyahu’nun küstah çıkışına Türkiye’den zehir zemberek tepki
Netanyahu'nun küstah çıkışına Türkiye'den zehir zemberek tepki
21:02
ABD ile masaya oturan İran heyetinden ilk fotoğraf
ABD ile masaya oturan İran heyetinden ilk fotoğraf
SON DAKİKA: Polisler Safranbolu'da Sürpriz Kutlama ile Karşılandı - Son Dakika
