Polisten Çocuklara Kar Topu Eğlencesi

Yerel

Polis ekipleri, çocuklarla kar topu oynadı

ELAZIĞ - Elazığ'da polis ekipleri, çocukların isteklerini kırmayarak kar topu oynadı. O anlar görenlerin içini ısıttı.

Meteorolojinin uyarı yaptığı Elazığ'da, kar yağışı etkili oldu. Sabah saatlerine başlayan kar ile birlikte kent beyaza büründü. Okulların tatil edildiği kentte, çocuklar karın keyfini çıkarmak için dışarı çıktı. Bu sırada polis ekiplerine denk gelen çocuklar, polislerle kar topu oynamak istedi. İsteklerini çevirmeyen polis ekipleri, çocuklarla kar topu savaşı yaptı. O anlar görenler içini ısıttı.