Polisten Kaçarken Uyuşturucu Attılar

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Polisten kurtulmak için 4 kilogram uyuşturucuyu araçtan attılar

BATMAN - Batman'da polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan iki araçtan atılan çuvaldan 4 kilogram uyuşturucu çıktı. Kovalamacada yakalanan 6 kişi tutuklandı.

Olay, 24 Ocak'ta Batman çevre yolunda meydana geldi. Polisin durdurmak istediği iki araç "dur" ihtarına uymayarak hızla polis kontrol noktasından kaçtı. Yaşanan kısa süreli kovalamaca ardından, polisten kaçamayacağını anlayan şahıslar, araçların birinden dışarıya bir çuval fırlattı. Çuvalı tespit eden ekipler, çuvalı muhafaza altına alarak incelemelerde bulundu. Yapılan incelmede çuvalın içinde bulunan 4 kilogram maddenin skunk uyuşturucu madde olduğunu tespit edildi. Kaçan şahıslar da daha sonra yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 kişi tutuklanarak cezaevine teslim edildi.