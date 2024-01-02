Erzincan\'da popülasyonu artan domuz sürüsü havadan dron ile görüntülendi

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Popülasyonu artan domuz sürüsü böyle görüntülendi

ERZİNCAN - Erzincan'da popülasyonu artan ve yaz aylarında çiftçilerin mahsullerine zarar verdiği için dert yakındıkları domuz sürüsü karla kaplı arazide havadan dron kamera ile görüntülendi.

Çayırlı ilçesinde köyün yakınına gelen domuz sürüsü, havadan dron ile görüntülendi. Karla kaplanan arazide ilerleyen sürü daha sonra çalılıkların içerisinde yollarına devam etti.