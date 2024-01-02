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Erzincan'da popülasyonu artan domuz sürüsü havadan dron ile görüntülendi - Son Dakika
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Erzincan'da popülasyonu artan domuz sürüsü havadan dron ile görüntülendi

Erzincan'ın Çayırlı ilçesinde popülasyonu artan ve çiftçilerin mahsullerine zarar veren domuz sürüsü, karla kaplı arazide havadan dron kamera ile görüntülendi. Sürü, köyün yakınına gelerek ilerlediği karlı arazide çalılıkların içerisine doğru yoluna devam etti.

02.01.2024 - 08:22,
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Popülasyonu artan domuz sürüsü böyle görüntülendi

ERZİNCAN - Erzincan'da popülasyonu artan ve yaz aylarında çiftçilerin mahsullerine zarar verdiği için dert yakındıkları domuz sürüsü karla kaplı arazide havadan dron kamera ile görüntülendi.

Çayırlı ilçesinde köyün yakınına gelen domuz sürüsü, havadan dron ile görüntülendi. Karla kaplanan arazide ilerleyen sürü daha sonra çalılıkların içerisinde yollarına devam etti.

Erzincan\'da popülasyonu artan domuz sürüsü havadan dron ile görüntülendi
Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Erzincan'da popülasyonu artan domuz sürüsü havadan dron ile görüntülendi - Son Dakika
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