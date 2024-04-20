Bu standın tüm kazancı sokak hayvanlarına
Portakal Çiçeği Karnavalında hayvanseverler stant açtı, tüm gelir sokak hayvanlarına harcanacak
ADANA - Adana'da Portakal Çiçeği Karnavalında stant açan hayvanseverler kendi tasarladıkları ürünlerin gelirini sokak hayvanları yararına kullanılmak üzere satışa çıkardı.
12. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı çerçevesinde hayvanseverler Merkez Park'ta stant açtı. Köpekleri sayesinde tanışan ve hayvanlara olan ilgileri nedeniyle tasarladıkları ürünlerin tamamını sokak hayvanlarına harcanmak üzere satışa çıkaran hayvansever kadınlar, kazandıklarını hayvanların kısırlaştırılması ve yaralı hayvanların tedavisi için kullandıklarını söyledi. Hayvansever kadınlar, herkesi sokak hayvanlarına destek olmaya davet etti.
"Hepimizin ortak noktası hayvan sevgisi"
Karnavala Antalya'dan geldiğini ve ilk kez arkadaşları ile birlikte stant açtıklarını belirten emekli doktor Nilüfer Hatice Tekin, "Biz hayvansever 3 kadın arkadaşız. Diğer yardımcı olan arkadaşlarımız da var. Hepimizin ortak noktası hayvan sevgisi. Özellikle sokak hayvanları tabi. Hepimizin evcil hayvanları var ama onlara biz bakıyoruz zaten. Hobilerimiz var, buradan yola çıktık. Hobilerimizi yaparken bunları doğru bir şekilde değerlendirelim diye düşündük" dedi.
"Hayvanlara yardımcı olabilmek için bir para kaynağı olsun istedik"
Hobi atölyelerinde tasarladıkları ürünleri sokak hayvanları yararına satışa çıkardıklarını ve standın ilgi çektiğini ifade eden Tekin, "Bir hobi atölyemiz var. Herkes bir şeyler tasarlıyor ve bu ürünlerin tamamı kendi tasarımımız, kendi hobilerimiz. Ürünlerin hammaddesini tedarik ediyoruz ve kazancımızın tamamını sokak hayvanlarının öncelikle kısırlaştırılmasına kullanıyoruz. Aynı zamanda Antalya'da barınaklarla da iletişim halindeyiz. Çok sayıda kedi ve köpek kısırlaştırma ile sahiplendirme yapıyoruz. Aşılama, tedavi ve besleme de yapıyoruz. Ancak bizim için öncelikle kısırlaştırma. Hayvanlara yardımcı olabilmek için bir para kaynağı olsun istedik, çünkü kısırlaştırma ve tedaviler çok maliyetli. Beslemeler de öyle. Çantalar, oyuncaklar, takılar yani bir hanımın evde hobi olarak yapabileceği her türlü ürünü yapıyoruz" diye konuştu.
"Yaptığımız işten zevk alıyoruz"
Adanalı olduğunu ve bu sayede şehir dışından gelen arkadaşlarına karnavalda sokak hayvanları yararına stant açmaya yönelik bir fikir önerdiğini belirten öğretmen Fatoş Sezgek ise, "Biz Sadece gönüllü bir grubuz. Köpeklerimiz sayesinde tanıştık zaten arkadaşlarımızla. Oluşumun içerisinde birkaç arkadaşımız daha var ancak aktif çalışarak bu ürünleri üreten 3 kişiyiz. Zaten bizim yaptığımız hobilerimiz vardı. Zamanla gelişti, sokak hayvanlarına da duyarlı olduğumuz için empati yapıyoruz, asla dönüp de geçemiyoruz. Madem hobimiz var, bunlardan bir şey üretip sokak hayvanları yararına satalım diye düşündük. Herkes her şeyden bir şeyler yapıyor. Kendimiz tasarlıyoruz tamamen, seri üretim yapmıyoruz. Burada olan bir ürünün aynısından bulamayabilirsiniz. Çünkü o anda nasıl gelişiyorsa o şekilde yapıyoruz. Tasarlayarak hem yaptığımız işten zevk alıyoruz, hem de hayvanlara bir yardımımız olsun diye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.
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