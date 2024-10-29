Posof\'ta Cumhuriyet Bayramı Coşkuyla Kutlandı

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Ardahan'ın Posof ilçesinde yoğun katılım ile coşku içerisinde kutlandı.

Alpaslan caddesinde yapılan tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.

Posof Kaymakamı Hüseyin Şamil Sözen, Garnizon Komutanı Üsteğmen Muhammet Koçaslan ve Belediye Başkanı Erdem Demirci törene katılan vatandaşların bayramını kutladı.

Günün almam ve önemi ile ilgili konuşma Kaymakam Hüseyin Şamil Sözen tarafından yapıldı. İlçedeki bütün okulların katıldığı kutlama etkinliklerinde anaokulu ve ilköğretim okulu öğrencilerinin gösterileri izleyenlerin coşkusunu artırdı.

Posof Aşık Sabit Müdami Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin yaptığı jimnastik gösterisi izleyenlerden alkış aldı. Halit Paşa Yatılı Bölge Okulu öğrencilerinin Kafkas Halk oyunları gösterisi ve öğrenciler tarafından okunan şiirlerle program devam etti.

Yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilerin hediyesi verildikten sonra bando takımı gösterisi ile program sona erdi. - ARDAHAN