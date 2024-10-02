Posof\'ta Kar Yağışı ve Çiçekler

Yerel

Ardahan'ın Posof ilçesine Ekim ayı ile birlikte geldi.

Posof vadisi yeşilliğini korurken 2 bin 555 rakımlı Ulgar dağı dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı ile birlikte beyaza büründü.

İlçe merkezinde sağanak şeklinde etkili olan yağışlı hava yüksek kesimlerde kar şeklinde etkili oluyor. Ulgar dağı beyaz örtüyle kaplansa da Posof vadisinde de bazı ağaçların çiçek açması dikkat çekti. - ARDAHAN