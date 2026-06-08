Posof'tan Rize'ye motivasyon gezisi - Son Dakika
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Posof'tan Rize'ye motivasyon gezisi

Posof\'tan Rize\'ye motivasyon gezisi
08.06.2026 12:12
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Ardahan'ın Posof ilçesinde, Kaymakam Mehmet Fatih Kestioğlu'nun talimatıyla üniversite sınavına hazırlanan 30 son sınıf öğrencisine yönelik Rize'ye iki günlük kültür gezisi düzenlendi. Öğrenciler, Rize'nin tarihi ve doğal güzelliklerini rehber eşliğinde gezerek hem stres attı hem de Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'ni ziyaret edip fakülteler hakkında bilgi aldı.

Ardahan'ın Posof ilçesinde, üniversite sınavına hazırlanan 12. sınıf öğrencilerine yönelik anlamlı bir motivasyon etkinliği gerçekleştirildi. Posof Kaymakamı Mehmet Fatih Kestioğlu'nun talimatıyla, sınav öncesi öğrencilerin stres atması ve moral depolaması amacıyla Rize'ye iki günlük kültür gezisi organize edildi.

Gezi programına Posof Aşık Sabit Müdami Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Posof Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde eğitim gören 30 son sınıf öğrencisi katıldı.

İki gün süren program kapsamında Posof sarp coğrafyasından Rize'nin tarihi ve doğal güzelliklerine yolculuk yapan öğrenciler; Rize merkez Botanik Çay Bahçesi, tarihi Rize Çarşısı, Ayder Yaylası, Zil Kale, Palovit Vadisi ve Rize Kalesi'ni rehberler eşliğinde gezdi.

Öğrenciler ayrıca gelecek planlarına katkı sunması amacıyla Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi kampüsünü de ziyaret ederek fakülteler hakkında bilgi aldı.

Gezide öğrencilerin konaklama ihtiyacı Ardeşen'deki pansiyonlu okullarda karşılanırken, organizasyonun ulaşım sponsorluğunu ise Ardahan Üniversitesi üstlendi. Ardahan Üniversitesi tarafından tahsis edilen otobüsle seyahat eden öğrenciler, sınav öncesi kendilerine sağlanan bu imkandan dolayı Posof Kaymakamlığına ve destek veren kurumlara teşekkür etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, gençlerin geleceğe hazırlanırken her zaman yanlarında olunacağı ve bu tür sosyal sorumluluk projelerinin devam edeceği vurgulandı. - ARDAHAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Posof'tan Rize'ye motivasyon gezisi - Son Dakika

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