Prag Charles Üniversitesi Tıbbi Biyokimya ve Laboratuvar Tıbbı Enstitüsü Başkanı İEÜ Tıp Fakültesini Ziyaret Etti - Son Dakika
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Prag Charles Üniversitesi Tıbbi Biyokimya ve Laboratuvar Tıbbı Enstitüsü Başkanı İEÜ Tıp Fakültesini Ziyaret Etti

Prag Charles Üniversitesi Tıbbi Biyokimya ve Laboratuvar Tıbbı Enstitüsü Başkanı İEÜ Tıp Fakültesini Ziyaret Etti

Avrupa'nın en iyi yükseköğretim kurumlarından biri olan Prag Charles Üniversitesi'nin Tıbbi Biyokimya ve Laboratuvar Tıbbı Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Tomas Zima, İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesini ziyaret etti. Ziyaret sırasında Prof. Dr. Zima, öğrencilere böbrek fonksiyon testleri, laboratuvar tıbbının geleceği, alkol metabolizması ve oksidatif stres konularında sunum yaptı. İki üniversite arasındaki iş birliği, klinik stajlardaki öğrenciler ve akademisyenleri de kapsayacak şekilde genişletilecek.

25.03.2024 12:45
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Avrupa'nın en iyi yükseköğretim kurumları arasında yer alan Prag Charles Üniversitesinin Tıbbi Biyokimya ve Laboratuvar Tıbbı Enstitüsü Başkanı, önceki dönem Rektörü Prof. Dr. Tomas Zima, İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Tıp Fakültesini ziyaret etti. İEÜ Medical Point Hastanesinde gerçekleşen etkinliklerde Prof. Dr. Zima, öğrencilere böbrek fonksiyon testleri, laboratuvar tıbbının geleceği, alkol metabolizması ve oksidatif stres konularında sunum yaptı.

Etkinlik sonrasında Prof. Dr. Zima; İEÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Hakan Abacıoğlu, İEÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlgi Şemin, Dekan Yardımcıları Prof. Dr. İncim Bezircioğlu, Doç. Dr. Önder Limon ve İEÜ Medical Point Hastanesi Tıbbi Direktörü Prof. Dr. Şükrü Emre ile bir araya geldi. Yapılan görüşmelerde, Çek Cumhuriyeti'nde bulunan Prag Charles Üniversitesi ile İEÜ arasındaki iş birliğinin, klinik stajlardaki öğrenciler ve akademisyenleri de kapsayacak şekilde genişletilmesi kararı alındı.

"Yeni iş birliğinin temelini attık"

Rektör Prof. Dr. Abacıoğlu, Erasmus kapsamında İzmir'e gelerek öğrencilerle bir araya gelen Prof. Dr. Zima'nın, çok deneyimli ve kendi alanında tanınmış bir isim olduğuna dikkat çekti. Prof. Dr. Zima ile yaptıkları görüşmede, önümüzdeki dönemde yapılabilecek ortak çalışmaları da değerlendirdiklerini söyleyen Rektör Abacıoğlu, "Prag Charles Üniversitesi, özellikle tıp alanında da oldukça saygın konumda bulunan, güçlü akademik yapısıyla ön plana çıkan bir kurum. Prof. Dr. Zima'nın ziyareti, iki üniversite arasında iletişimin artması ve yeni iş birliklerinin temelinin atılması açısından oldukça yararlı oldu. Prof. Dr. Zima, öğrencilerimizle de çok değerli bilgiler paylaştı, gençlerin merak ettiği soruları yanıtladı. Kendisine teşekkür ediyoruz. Prof. Dr. Zima'yı konuk etmekten büyük mutluluk duyduk" diye konuştu.

Birçok avantaj sağlayacak

İEÜ Tıp Fakültesi Medical Point Hastanesi Tıbbi Direktörü Prof. Dr. Şükrü Emre ise "Prof. Dr. Zima'nın ziyareti, akademik ve bilimsel alanda önemli bir etkileşim fırsatı sundu. Yaptığı sunumlar, öğrencilerimize ve akademisyenlerimize uluslararası perspektif kazandırdı. İki üniversite arasındaki iş birliğinin genişletilmesi, gelecekte daha fazla öğrenci ve akademisyen değişimine, ortak projelerin geliştirilmesine imkan sağlayacaktır. Bu tür uluslararası etkileşimler, tıp eğitimi ve araştırmalarının sınırlarını genişleterek küresel sağlık sorunlarında daha etkili çözümler bulmamıza yardımcı olacaktır" ifadelerini kullandı. - İZMİR

Kaynak: İHA

İzmir, Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Prag Charles Üniversitesi Tıbbi Biyokimya ve Laboratuvar Tıbbı Enstitüsü Başkanı İEÜ Tıp Fakültesini Ziyaret Etti - Son Dakika

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