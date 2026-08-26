Prens Harry ve Meghan İngiltere'ye Döndü - Son Dakika
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Prens Harry ve Meghan İngiltere'ye Döndü

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Prens Harry ve Meghan, 6 yıl ABD'de kaldıktan sonra İngiltere'ye geri döndü ve yeni bir yaşam planlıyor.

İngiliz medyasında çıkan haberlere göre Prens Harry ve eşi Meghan, ABD'de geçirdikleri 6 yılın ardından İngiltere'ye döndü.

İngiliz medyası, Prens Harry ve eşi Meghan'ın 6 yıl önce kraliyet ailesinden ayrılıp taşındıkları ABD'den İngiltere'ye dönüş yaptığını aktardı. Uçuş takip sitelerine göre California'nın Van Nuys kentinden kalkan özel bir charter uçağı, yerel saatle 11.56'da Birmingham Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptı.

Çiftin çocukları 7 yaşındaki Prens Archie ve 5 yaşındaki Prenses Lilibet, Eylül ayında İngiltere'deki okullarında derslere başlayacak. Aile, Londra dışında Cotswolds bölgesinde kraliyet ailesine ait olmayan özel bir konutta yaşamayı planlıyor.

Geçtiğimiz hafta çiftin Ağustos ayında İngiltere'ye taşınacağı bildirilmişti.

Kraliyet ailesiyle ilişkileri bozulmuştu

Harry ve Meghan, 2020 yılının başlarında kraliyet görevlerinden çekilmiş, aynı yılın Mart ayında ABD'nin California eyaletine yerleşmiş, dijital yayın platformu Netflix ve müzik platformu Spotify ile yaptıkları kazançlı sözleşmelerle geçimlerini sağlamaya başlamıştı. Çift, saray personelinin Meghan'ın ruh sağlığına duyarsız davrandığını söyleyerek kraliyet ailesinin diğer üyelerine karşı "ırkçılık ve medya manipülasyonu" suçlamalarında bulunmuş, kraliyet ailesiyle ilişkileri hızla bozulmuştu.

Öte yandan, Prens Harry, yakın zamanda babası İngiltere Kralı III. Charles ile daha fazla vakit geçirebilmek için barışma isteğini dile getirmişti. Kral III Charles kanser tedavisi görürken, Prens Harry'nin tahtın varisi olan kardeşi Prens William ile ilişkileri gerginliğini koruyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Prens Harry ve Meghan İngiltere'ye Döndü - Son Dakika

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