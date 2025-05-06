Kosova\'da Türk baba kızını öldürüp eşini ve diğer kızını ağır yaraladı

Kosova'nın Prizren şehrinde Shote Galica Caddesi'nde saat 06.00 sıralarında vahşet yaşandı. Türk vatandaşı olduğu belirtilen bir baba eşine ve iki kızına bıçakla saldırdı.

CANİ BABA KIZINI BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

Polis Sözcüsü Shaqir Bytyqi yaptığı açıklamada, bıçaklı saldırgan ihbarını alan polis ekiplerinin olay yerine intikal ettiğini söyledi. Ekiplerin olay yerinde 3 yaralı ile karşılaştığını kaydeden Bytyqi, genç kızlardan birinin tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını bildirdi.

EŞİ VE DİĞER KIZI AĞIR YARALI

Şüphelinin yaraladığı eşi ve 10 yaşındaki kızının sağlık durumunun ağır olduğu ve tedavi için Kosova Klinik ve Üniversite Merkezi'ne (QKUK) sevk edildiği belirtildi. Olayın ardından saldırgan baba gözaltına alınırken geniş çaplı soruşturma başlatıldı.