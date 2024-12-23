Prof. Dr. Aziz Sancar Matematik ve Bilim Parkı Ziyaretçilerini Ağırlamaya Devam Ediyor

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Efeler Belediyesi'ne ait Prof. Dr. Aziz Sancar Matematik ve Bilim Parkı, ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürüyor.

Efeler Belediyesi'nin Kemer Mahallesi'nde hizmet veren Prof. Dr. Aziz Sancar Matematik ve Bilim Parkı, konuklarına bilim ve eğlenceyi birlikte sunuyor. Bilim meraklılarına doğayla iç içe eşsiz bir deneyim sunan özel mekan, yıl boyunca Aydın başta olmak üzere yurdun dört bir yanından ziyaretçilerle dolup taşıyor. Bilim parkının yeni konukları, Nazilli Müşerref Gündoğdu Ortaokulu öğrencileri oldu. Parkta verimli vakit geçiren çocuklar, eğitici ve öğretici oyun gruplarını tek tek inceledi ve parkın sorumlusu eşliğinde bilim deneyleri yaptı. - AYDIN