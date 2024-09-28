Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, Dünya Listesine Girdi - Son Dakika
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Yerel

Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, Dünya Listesine Girdi

Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, Stanford'un en etkili bilim insanları listesine girdi.

28.09.2024 12:30
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Türk Kızılay Genel Başkanı ve Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, uluslararası bilim dünyasında önemli bir başarıya imza attı. Stanford Üniversitesi tarafından her yıl hazırlanan "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları" listesinde 2023 yılı Yıllık Etki kategorisinde yer alan Yılmaz, Türk bilim dünyasını küresel arenada başarıyla temsil etti.

Stanford Üniversitesi'nin dünya çapında bilim insanlarının etkilerini değerlendirdiği bu prestijli liste, yayın sayıları, atıf oranları ve yazar sıralamaları gibi titiz kriterlere dayanmakta. Listede yalnızca en üst yüzde 2'lik dilimde yer alan ya da ilk 100 bin bilim insanı bulunmakta. Yılmaz, 2023 yılı bilimsel çalışmalarının etkisiyle bu listeye girerek, Türkiye'nin bilim dünyasındaki yerini ve katkılarını bir kez daha gösterdi.

Türk Kızılay Genel Başkanı olarak insani yardım alanındaki liderliğinin yanı sıra akademik çalışmalarına da hız kesmeden devam eden Yılmaz, özellikle sağlık alanındaki araştırmalarıyla büyük bir fark oluşturdu. Özellikle halk sağlığı ve laboratuvar tıbbı konularında önemli araştırmalar yürüttu. Diyabet öncesi dönemdeki risk faktörleri, COVID-19'un etkileri ve teşhis yöntemleri, madde bağımlılığının tespiti ve yeni doğanlarda görülen bazı metabolik hastalıkların erken tanısı gibi konularda çalışmalar yaptı.

Bu araştırmalarıyla toplum sağlığına önemli katkılar sağlayan Yılmaz, sağlık hizmetlerinin daha etkili ve güvenilir hale gelmesine yardımcı olmakta. Yılmaz'ın bilimsel çalışmaları hem akademik dünyada hem de Türk Kızılay'daki görevinde insanlığa hizmet anlayışını desteklemekte. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, Dünya Listesine Girdi - Son Dakika

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