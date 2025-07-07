Prof. Dr. Hüseyin Şeyhanlıoğlu: "40 yıllık terörün ardında emperyalist planlar var"

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Uygulama ve Araştırma Merkezleri Koordinatörü ve Siyaset Bilimi Uzmanı Prof. Dr. Hüseyin Şeyhanlıoğlu, Türkiye'nin 40 yılı aşkın süredir terörle mücadele ettiğini belirterek, bu sürecin ülkeye yaklaşık 2 trilyon dolarlık maliyeti olduğunu söyledi. Şeyhanlıoğlu, "Bu sorunun artık son bulması gerekiyor" dedi.

Prof. Dr. Şeyhanlıoğlu, PKK ve benzeri örgütlerin Batılı ülkeler ve İsrail tarafından doğrudan desteklendiğini savunarak, "Bu desteklerin amacı Orta Doğu'da sınırları yeniden çizmek ve bölgeyi parçalamaktır. ABD ve İsrail'in bu coğrafyada uygulamaya koyduğu Büyük Ortadoğu Projesi, 22 ülkenin sınırlarını değiştirmeyi hedefliyor" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin 2012 yılında başlattığı çözüm sürecinin önemli bir adım olduğunu ancak içerdeki bazı yapıların süreci sabote ettiğini söyleyen Şeyhanlıoğlu, "FETÖ yapılanması ve diğer dış destekli unsurlar çözüm sürecini baltaladı. PKK da barışı istemedi. Bu yüzden süreç tamamlanamadı" dedi.

Çözüm sürecinin sona ermesinin ardından bölgedeki dengelerin değiştiğine işaret eden Şeyhanlıoğlu, 6-8 Ekim olayları ve Kobani süreciyle birlikte sürecin şiddet sarmalına dönüştüğünü belirtti.

" Suriye'de yeni bir yapılanma tehlikesi"

Suriye'de PYD'nin Demokratik Suriye Güçleri (DSG) adı altında yeni bir yapılanmaya dönüştüğünü ifade eden Şeyhanlıoğlu, bu oluşumun ABD desteğiyle güçlendirildiğini, hatta ağır silahlarla donatıldığını belirtti. Suriye'nin kuzeyinde kurulmak istenen yapının hem Türkiye'nin hem de bölgenin geleceği için ciddi bir tehdit oluşturduğunu vurguladı.

"PYD, silah bırakmaya yanaşmıyor. Görünürde barış konuşulsa da nihai hedef bölünmüş bir Orta Doğu'dur. Irak'ta ve Suriye'de etnik temelli yapılar kurmak, sadece bölge halkına değil, Kürtlere de zarar verir" diyen Şeyhanlıoğlu, mikro milliyetçiliğin Ortadoğu'da istikrarsızlığı derinleştireceğini kaydetti.

"Bereketli Hilal Birliği kurulmalı"

Şeyhanlıoğlu, Türkiye'nin çözüm sürecinin Suriye ve Irak'ı da kapsayacak şekilde genişletilmesi gerektiğini vurguladı. Şeyhanlıoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin öncülüğünde yeni bir bölgesel işbirliği sürecinin başlatılmasının önemli olduğunu söyledi.

"Bereketli Hilal Birliği" olarak adlandırdığı bölgesel entegrasyon önerisini dile getiren Prof. Dr. Şeyhanlıoğlu, bu yapının Avrupa'daki Schengen Anlaşması gibi mal, hizmet ve insan dolaşımını kolaylaştırabileceğini ifade etti.

Irak üzerinden Türkiye'ye bağlanan Kalkınma Yolu Projesi'nin bölgeye ekonomik canlılık getirdiğini belirten Şeyhanlıoğlu, projenin Suriye'ye de entegre edilmesi gerektiğini söyledi. "Suriye'nin toprağı, suyu ve enerjisi var. Bu kaynaklar bölge halkı için kullanılmalı, Amerika ve İsrail'in payına değil" diye konuştu.

"Askeri ve diplomatik adımlar şart"

Orta Doğu'da yaşanan gelişmelerin merkezinde Kudüs'ün yer aldığını ifade eden Şeyhanlıoğlu, İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak planlarının bölgeyi daha da karıştıracağını söyledi. Bu nedenle Türkiye'nin askeri ve diplomatik olarak daha etkin bir pozisyon alması gerektiğini vurguladı.

"Bu coğrafya ya uçuruma sürüklenecek ya da bir yükseliş yaşayacak. Bizler, Müslüman halklar olarak, Türk'üyle, Kürt'üyle, Arap'ıyla, Şii'si ve Sünni'siyle kardeşçe bir gelecek inşa etmek zorundayız" dedi. - KÜTAHYA