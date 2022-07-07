Prof. Dr. Karabulut'a Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu'ndan teşekkür belgesi verildi

AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut'a Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu'ndan teşekkür belgesi takdim edildi.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut'a, Üniversite bünyesindeki sportif faaliyetlere yaptığı katkılardan dolayı Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanlığını temsilen Ağrı İl Temsilcisi ve AİÇÜ Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gökhan Bayraktar tarafından teşekkür belgesi takdim edildi.

AİÇÜ, geçtiğimiz aylarda Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu'nun katkılarıyla gerçekleştirilen iki önemli spor organizasyona ev sahipliği yaptı. 2021-2022 öğretim yılı Ünilig Salon Futbolu 2. Lig grup müsabakaları ile Türkiye Üniversitelerarası Wushu Kung-Fu Şampiyonası'na katılan toplamda 405 sporcu, ipi gönde göğüsleyebilmek için kıyasıya mücadele etti. İki önemli organizasyonun başarıyla gerçekleşmesinden dolayı AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut'a teşekkür belgesi takdim eden Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu, üniversitenin kapılarının federasyonun faaliyetlerine açılmasından dolayı duyulan memnuniyeti dile getirdi.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu'na nazik davranışlarından dolayı teşekkür eden Prof. Dr. Karabulut, "Futbol sahası, çok amaçlı spor salonu, yüzme havuzu, basketbol sahaları, tenis kortları ve bisiklet yolları ile öğrencilerimizin daha fazla spor yapabilmesine imkan sağlayan Üniversitemizde birçok ulusal ya da uluslararası spor organizasyonuna ev sahipliği yapmaktan dolayı mutluyuz. Sporun ve sporcunun yanında olan Üniversitemizde bundan sonra da farklı müsabakalara ve şampiyonalara ev sahipliği yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu. Prof. Dr. Karabulut, gösterdikleri nazik davranıştan dolayı Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Mehmet GÜNAY'a, AİÇÜ'de sporun gelişmesinde emeği bulunan Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Ağrı İl Temsilcisi ve AİÇÜ Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gökhan Bayraktar'a ve katkı sağlayan tüm akademisyenlere teşekkür etti. - AĞRI